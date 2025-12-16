Santos abre negociações com Gabigol após sinal verde do Cruzeiro

O Santos abriu, de forma oficial, as negociações para tentar contratar o atacante Gabigol. O jogador não faz mais parte dos planos do Cruzeiro, que liberou o atleta para buscar um novo clube, após o anúncio do técnico Tite.

A diretoria alvinegra tentará costurar o negócio enquanto enxuga a folha salarial dentro do clube. De acordo com o portal Uol, o Peixe buscará a contratação através de um empréstimo com opção de compra ou por uma rescisão amigável entre Gabigol e o Cruzeiro.

Nos bastidores, a segunda opção é vista como viável, embora ainda não haja confirmação. O atacante tem contrato com o clube mineiro até o final de 2028.

Um dos problemas para a conclusão do negócio é o alto salário do jogador. O Santos espera que o atacante aceite uma redução dos valores recebidos pelo Cruzeiro, que está entre os maiores do futebol brasileiro. Uma das opções alvinegras para driblar a situação é oferecer um contrato mais longo para Gabigol. Além disso, o clube trabalha para liberar espaço na folha salarial, com a saída de alguns jogadores.

