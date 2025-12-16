Marquinhos, do PSG, revela se está 100% e projeta final com o Flamengo

O zagueiro Marquinhos, uma das dúvidas do técnico Luis Enrique para entrar em campo pelo PSG (FRA) na final do Intercontinental contra o Flamengo, concedeu entrevista na zona mista do CT Al Ersal após o treino do time nesta terça-feira (16/12), véspera da decisão. E, aos jornalistas presentes, revelou estar 100% fisicamente, rasgou elogios ao Flamengo e detalhou a importância do possível título para o time francês.

O capitão relembrou que tal conquista seria inédita não só para o PSG, como também em sua carreira, aliás. Ele rechaçou a ideia de que os europeus não se importam com o troféu, falando da importância do Mundial de Clubes do meio do ano para esse aumento de visibilidade.

LEIA MAIS: PSG e Flamengo já no clima de final do Intercontinental

“Título inédito. Já vivi de tudo, mas não um título como esse. Isso demonstra a importância deste título para nós. Para mim, pessoalmente. Jogar uma final contra um time brasileiro. Sei como é importante para os brasileiros e para nós não é diferente. Apesar de muitos acharem que não é importante, mas é sim. A gente transmite essa mensagem no vestiário. O Mundial no meio do ano ajudou muito para os europeus verem como o futebol brasileiro está em um nível acima do que se esperava. O futebol está muito nivelado, então vai ser um excelente jogo”, afirmou.

Zagueiro do PSG diz acompanhar o futebol brasileiro

Criado no Corinthians antes de se aventurar na Europa, Marquinhos relembrou de sua paixão pelo Timão ao ser perguntado se acompanha o futebol brasileiro. Assim, rasgou elogios ao time do Flamengo e ao técnico Filipe Luís, que, segundo ele, vem “revolucionando” o Brasil.

“Com certeza acompanho o futebol brasileiro, mais o Corinthians, que é meu time do coração (risos), e sei como o Flamengo está bem. O Flamengo vem revolucionando a ideia de jogo do futebol brasileiro. O Filipe (Luís) vem trazendo muita coisa do estilo europeu taticamente. É um time muito qualificado para fazer um bom jogo contra a gente. A gente sabe da dificuldade que vai ser”, frisou.

O capitão, então, finalizou falando sobre sua condição física. Ele afirmou estar bem, relembrando que o PSG recuperou outros jogadores por lesão ao longo da temporada.

“Estou bem. Tive um problema contra o (Athletic) Bilbao, mas foi pouca coisa, apenas um alerta. Me recuperei bem e treinei bem estes últimos dias. Vai ficar nas mãos do treinador decidir quem vai jogar. Ele está muito bem servido. Recuperamos alguns jogadores importantes que voltaram de lesão, que desde o começo do ano tiveram problemas, Dembélé, Doué e outros que estão voltando ao melhor nível. Vai ser importante ter todos à disposição”, encerrou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.