Promessa da base está fora dos planos do Fluminense

O Fluminense já iniciou o planejamento para a temporada de 2026 e também começa a fazer mudanças nas categorias de base. O volante Gustavo Dohmann, uma das joias de Xerém, não está nos planos do clube para o próximo ano. A informação inicial foi do “Central Fluminense”.

O Fluminense, entretanto, está disposto a ouvir propostas pelo atleta. A ideia inicial é uma saída por empréstimo, mas uma transferência em definitivo não está descartada, caso chegue uma proposta interessante pelo atleta.

Gustavo Dohmann é um dos principais nomes da geração 2005 de Xerém e completará 21 anos em 2026. Apesar de ser reconhecido como uma das maiores promessas da base, o Fluminense decidiu que não contará com o jogador na próxima temporada.

Dohmann começou a carreira no futsal do Petropolitano e logo chamou a atenção do Fluminense, que o convidou para treinar em no clube. O jovem fez a transição do salão para o campo em Xerém. O volante foi titular em praticamente todas as categorias de base, tem passagem pela seleção de base. Recentemente, ele completou treinos com a Seleção principal.

