Corinthians x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (17), o Brasil vai parar para assistir Corinthians e Vasco, pelo primeiro jogo da grande decisão da Copa do Brasil. O palco da partida será a Neo Química Arena e a bola rola às 21h30 (de Brasília). Nesta temporada, o Timão venceu os dois jogos contra o Cruz-Maltino, que quer dar o troco quando realmente importa.

Onde assistir?

Amazon Prime (streaming), Globo (TV aberta), GE TV (YouTube), Premiere (pay-per-view) e SporTV (TV fechada)

Como chega o Corinthians?

O Corinthians chega para o duelo após eliminar o Cruzeiro na semifinal. O Timão venceu a ida por 1 a 0, no Mineirão, e perdeu a volta por 2 a 1. Nos pênaltis, Hugo Souza garantiu a vitória por 5 a 4. Contudo, como mandante, o time não vence há três jogos, com empates com Juventude e Botafogo pelo Brasileiro. Entretanto, na Neo Química Arena, o Alvinegro nunca perdeu para o Vasco, com sete vitórias e um empate. Em São Paulo, a freguesia se estende para 18 anos (desde 2007), com 11 triunfos e três empates.

Para o confronto, o técnico Dorival Júnior terá todo o elenco à disposição, podendo repetir a base que vem apresentando bom desempenho nas fases mais avançadas da competição. Contudo, o Corinthians precisa estar atento ao número de pendurados, já que são oitos que podem perder o jogo decisivo. São eles: Rodrigo Garro, Matheuzinho, Gustavo Henrique, Hugo Souza, Maycon, Breno Bidon e André Ramalho

Como chega o Vasco?

De volta a uma decisão nacional após 14 anos, o Vasco está bastante motivado para encerrar o jejum de título de expressão, que foi justamente a Copa do Brasil de 2011. O Cruz-Maltino chegou na final após eliminar o Fluminense, nos pênaltis, no Maracanã.

O Vasco não terá Lucas Piton, que se recupera de uma lesão no ligamento colateral do joelho esquerdo. Dessa forma, Puma Rodríguez será mantido na lateral-esquerda. O goleiro Daniel Fuzato retorna a lista de relacionados após se recuperar de uma infecção facial.

CORINTHIANS X VASCO

Copa do Brasil – FINAL – 1º jogo

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e hora: 17/12/2025 (quarta-feira), às 21h30 (horário de Brasília)

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)