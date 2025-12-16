Confira os votos de treinadores e capitães no Fifa The Best

Atacante do PSG, Dembélé foi o vencedor do Fifa The Best 2025 nesta terça-feira (16), um dia antes da da Copa Interncontinental. Depois do evento, em Doha, no Catar, a Fifa divulgou os votos de cada país das categorias que concorriam ao prêmio. A eleição para eleger o melhor jogador do mundo funciona com votos de capitães e treinadores de seleções e jornalistas de países filiados.
O zagueiro Marquinhos e o técnico Carlo Ancelotti foram os representantes do Brasil na votação, além do jornalista Carlos Eduardo Mansur. Ambos votaram para Dembélé ser o melhor do mundo. Além disso, os dois votaram para Raphinha, único brasileiro na disputa, ficar na segunda posição.
Aliás, Raphinha foi votado 17 vezes como melhor jogador do mundo. O brasileiro não entrou na seleção do ano anunciada pela Fifa na premiação e terminou na quinta colocação. Capitães de Uzbequistão, Uganda, Tonga, Seychelles e Gibraltar também votara no brasileiro. Com relação aos técnicos, Sri Lanka, Central African Republic, Canadá, Cambodia e Aruba. Por fim, mais seis jornalistas gostariam de ver Raphinha no topo.
Confira votos no Fifa The Best
Messi (capitão da Argentina)
1º – Dembélé (PSG)
2º – Mbappé (Real Madrid)
3º – Yamal (Barcelona)
Sylvinho (treinador da Albânia)
1º – Dembélé (PSG)
2º – Yamal (Barcelona)
3º – Raphinha (Barcelona)
Luka Modrić (capitão da Croácia)
1º – Vitinha (PSG)
2º – Dembélé (PSG)
3º – Yamal (Barcelona)
James Rodríguez (capitão da Colômbia)
1º – Dembélé (PSG)
2º – Mbappé (Real Madrid)
3º – Yamal (Barcelona)
Harry Kane (capitão da Inglaterra)
1º – Dembélé (PSG)
2º – Vitinha (PSG)
3º- Salah (Liverpool)
Gustavo Gómez (capitão do Paraguai)
1º – Dembélé (PSG)
2º – Yamal (Barcelona)
3º – Mbappé (Real Madrid)
Salah (capitão do Egito)
1º – Hakimi (PSG)
2º – Dembélé (PSG)
3º – Mbappé (Real Madrid)
Lewandoswki (capitão da Polônia)
1º- Yamal (Barcelona)
2º – Raphinha (Barcelona)
3º – Pedri (Barcelona)
Bernardo Silva (capitão de Portugal)
1º – Vitinha (PSG)
2º – Nuno Mendes (PSG)
3º – Dembélé (PSG)
Didier Deschamps (treinador da França)
1º – Dembélé (PSG)
2º – Mbappé (Real Madrid)
3º – Hakimi (PSG)
Gennaro Gattuso (treinador da Itália)
1º – Mbappé (Real Madrid)
2º – Vitinha (PSG)
3º – Salah (Liverpool)
Ronald Koeman (treinador da Holanda)
1º – Dembélé (PSG)
2º – Vitinha (PSG)
3º – Pedri (Barcelona)
Roberto Martínez (treinador de Portugal)
1º – Nuno Mendes (PSG)
2º – Vitinha (PSG)
3º – Yamal (Barcelona)
Marcelo Bielsa (treinador do Uruguai)
1º – Mbappé (Real Madrid)
2º – Raphinha (Barcelona)
3º – Pedri (Barcelona)
