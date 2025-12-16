Confira os votos de treinadores e capitães no Fifa The Best

Atacante do PSG, Dembélé foi o vencedor do Fifa The Best 2025 nesta terça-feira (16), um dia antes da da Copa Interncontinental. Depois do evento, em Doha, no Catar, a Fifa divulgou os votos de cada país das categorias que concorriam ao prêmio. A eleição para eleger o melhor jogador do mundo funciona com votos de capitães e treinadores de seleções e jornalistas de países filiados.

O zagueiro Marquinhos e o técnico Carlo Ancelotti foram os representantes do Brasil na votação, além do jornalista Carlos Eduardo Mansur. Ambos votaram para Dembélé ser o melhor do mundo. Além disso, os dois votaram para Raphinha, único brasileiro na disputa, ficar na segunda posição.

Aliás, Raphinha foi votado 17 vezes como melhor jogador do mundo. O brasileiro não entrou na seleção do ano anunciada pela Fifa na premiação e terminou na quinta colocação. Capitães de Uzbequistão, Uganda, Tonga, Seychelles e Gibraltar também votara no brasileiro. Com relação aos técnicos, Sri Lanka, Central African Republic, Canadá, Cambodia e Aruba. Por fim, mais seis jornalistas gostariam de ver Raphinha no topo.

Confira votos no Fifa The Best

Messi (capitão da Argentina)

1º – Dembélé (PSG)

2º – Mbappé (Real Madrid)

3º – Yamal (Barcelona)

Sylvinho (treinador da Albânia)

1º – Dembélé (PSG)

2º – Yamal (Barcelona)

3º – Raphinha (Barcelona)

Luka Modrić (capitão da Croácia)

1º – Vitinha (PSG)

2º – Dembélé (PSG)

3º – Yamal (Barcelona)

James Rodríguez (capitão da Colômbia)

1º – Dembélé (PSG)

2º – Mbappé (Real Madrid)

3º – Yamal (Barcelona)

Harry Kane (capitão da Inglaterra)

1º – Dembélé (PSG)

2º – Vitinha (PSG)

3º- Salah (Liverpool)

Gustavo Gómez (capitão do Paraguai)

1º – Dembélé (PSG)

2º – Yamal (Barcelona)

3º – Mbappé (Real Madrid)

Salah (capitão do Egito)

1º – Hakimi (PSG)

2º – Dembélé (PSG)

3º – Mbappé (Real Madrid)

Lewandoswki (capitão da Polônia)

1º- Yamal (Barcelona)

2º – Raphinha (Barcelona)

3º – Pedri (Barcelona)

Bernardo Silva (capitão de Portugal)

1º – Vitinha (PSG)

2º – Nuno Mendes (PSG)

3º – Dembélé (PSG)

Didier Deschamps (treinador da França)

1º – Dembélé (PSG)

2º – Mbappé (Real Madrid)

3º – Hakimi (PSG)

Gennaro Gattuso (treinador da Itália)

1º – Mbappé (Real Madrid)

2º – Vitinha (PSG)

3º – Salah (Liverpool)

Ronald Koeman (treinador da Holanda)

1º – Dembélé (PSG)

2º – Vitinha (PSG)

3º – Pedri (Barcelona)

Roberto Martínez (treinador de Portugal)

1º – Nuno Mendes (PSG)

2º – Vitinha (PSG)

3º – Yamal (Barcelona)

Marcelo Bielsa (treinador do Uruguai)

1º – Mbappé (Real Madrid)

2º – Raphinha (Barcelona)

3º – Pedri (Barcelona)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.