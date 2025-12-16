Gerson é oferecido ao Palmeiras, mas negócio não deve acontecer

O volante Gerson, ex-Flamengo, que está atualmente no Zenit, da Rússia, foi oferecido ao Palmeiras. Entretanto, a negociação não deve acontecer. Afinal, a diretoria alviverde considera os valores muito altos e não atraentes.

De acordo com o jornalista Paulo Vinícius Coelho, do portal Uol, o valor estimado pelo jogador seria de R$ 159 milhões. Além disso, a negociação envolveria jogadores da base do Palmeiras, algo que também está descartado.

Gerson deixou o Flamengo após a disputa do Mundial de Clubes, na metade deste ano. Pelo clube russo, o jogador passou por um período de lesões e não teve muitas oportunidades, com apenas 12 jogos disputados e um gol marcado. Desde que chegou ao Zenit, o volante não recebeu mais convocações para a Seleção Brasileira e pode ficar de fora da Copa do Mundo.

