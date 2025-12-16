Zubeldía segue com prestígio no Fluminense mesmo após eliminação

Mesmo com a eliminação na semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco, o técnico Luis Zubeldía não corre qualquer risco de demissão. O trabalho do argentino é mais do que aprovado internamente e chegou a impressionar todos no dia a dia com seus métodos e ideias. Assim, ele está garantido para a temporada 2026 e terá todo suporte na ajuda por reforços. A informação é do “Jornada KTO 1902”.

Zubeldía, portanto, terá papel fundamental na montagem do elenco para o ano que vem para indicar nomes e definir a saída de jogadores que não estão nos planos para a próxima temporada. Em coletiva após eliminação na Copa do Brasil, o treinador falou em quatro ou cinco reforços para 2026.

O técnico e a diretoria tricolor já iniciaram algumas conversas antes mesmo da eliminação para o Vasco. Agora, com as férias, vão se intensificar à medida em que o Fluminense começa a atacar o mercado em busca dos primeiros reforços.

Desde que chegou ao Fluminense, Zubeldía esteve no comando do time por 18 jogos. Foram 11 vitórias, três empates e apenas quatro derrotas, o que corresponde um aproveitamento superior a 60%. Como mandante, o Tricolor das Laranjeiras seguiu com 100% de aproveitamento em 10 jogos. Contra o Vasco, o Flu venceu, mas perdeu nos pênaltis pela semifinal da Copa do Brasil.

O Tricolor entra de férias e se reapresenta no começo de janeiro para a disputa do Campeonato Carioca e do Brasileirão, que inicia no dia 28 de janeiro.





