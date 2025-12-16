Torcedor do Flamengo é preso por quatro dias no Catar graças a atos irregulares

Um torcedor foi ao Catar com o intuito de acompanhar o Flamengo na disputa da Copa Intercontinental, mas práticas erradas o impediram de cumprir o planejamento. Isso porque, ele entrou no país com a documentação irregular. Deste modo, acabou preso em Doha, na última quarta-feira (10). A punição durou por quatro dias e ele deixou a cadeia, no último domingo (14).

Inclusive, as autoridades locais apreenderam os seus pertences e o torcedor do Flamengo conseguiu retomar a posse dos mesmos na última segunda-feira (15). No caso, um dia depois que saiu da prisão. O fã rubro-negro é integrante de uma das maiores torcidas organizadas dedicadas ao clube.

A detenção do torcedor ocorreu em sua chegada ao estádio o Ahmad bin Ali, antes da estreia do Flamengo na Copa Intercontinental. No caso, a vitória por 2 a 1 sobre o Cruz Azul, na última quarta-feira (10). Na ocasião, ele tentou entrar no local com uma faixa da torcida organizada que faz parte.

Para situações que se encaixam neste cenário, o Catar pede uma autorização especial. Entretanto, segundo relatos, o torcedor entregou uma documentação que estava irregular.

Com isso, ele não conseguiu acompanhar os dois compromissos do Rubro-Negro até aqui na Copa Intercontinental, os triunfos sobre o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito. Além disso, também não poderá estar presente na final contra o PSG. A propósito, a partida decisiva ocorrerá nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no mesmo estádio o Ahmad bin Ali.

Flamengo já nos preparativos da decisão do Intercontinental

Com a proximidade da final da segunda edição do Intercontinental em seu novo formato, a Fifa exaltou Marquinhos e Bruno Henrique, capitães de PSG (FRA) e Flamengo, respectivamente. Foi em postagem nas redes sociais nesta terça-feira (16/12), véspera do confronto que vale o troféu de campeão do mundo, em Doha, no Catar.

Dessa forma, a entidade máxima do futebol levou os jogadores brasileiros a um ensaio fotográfico no centro da capital catari. Assim, publicou um vídeo motivacional, no qual os dois craques aparecem no alto de um prédio com o troféu como “personagem” principal.

