Fifa anuncia ingressos mais baratos após críticas aos preços da Copa do Mundo

A forte repercussão negativa causada pelos preços elevados dos ingressos para a Copa do Mundo fez a Fifa decidir rever sua política de valores. Dessa maneira, a entidade criou uma nova faixa de preços e vai disponibilizar cerca de mil entradas por partida ao custo de 60 dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 330, para os torcedores.

A mudança ocorreu nesta terça-feira (16), com a criação do chamado “nível de entrada para fãs”. A tentativa de visa reduzir as críticas vindas de diferentes partes do mundo. Desde a divulgação inicial dos preços, em outubro, e após os reajustes, torcedores e especialistas passaram a considerar os valores os mais altos da história do torneio. Para a final, por exemplo, o ingresso mais barato ultrapassa os 3.500 euros (cerca de R$ 22.500).

De acordo com a Fifa, a distribuição desses bilhetes ficará sob responsabilidade das federações nacionais.

“Cada federação definirá como será o processo de solicitação e os seus próprios requisitos e critérios de escolha. Isso é necessário para garantir que esses ingressos sejam destinados especificamente para torcedores fiéis com um vínculo próximo com a sua seleção”, explicou a entidade em comunicado enviado à imprensa.

A Copa do Mundo acontece entre os dias 11 de junho e 19 de julho, com jogos distribuídos entre Estados Unidos, Canadá e México.

