Farense x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

Vivendo o seu melhor momento na temporada, o Benfica entra em campo para seguir firme na Taça de Portugal. Nesta quarta-feira (17), os Encarnados encaram o Farense, fora de casa, pelas oitavas de final do torneio, às 17h45, horário de Brasília.

O confronto aconteceu na mesma fase da temporada passada. Naquela ocasião, o Benfica venceu por 3 a 1, também no Algarve, e avançou na competição. Os Encarnados conseguiram chegar até a decisão, mas acabaram perdendo o título para o Sporting.

Onde assistir

A partida terá transmissão para o Brasil pelo canal NSports, na TV fechada e também no YouTube.

Como chega o Farense

Em busca de dar o troco da última temporada e fazer história, o clube do Algarve joga em meio a um cenário complicado. O Farense ocupa apenas a nona colocação na segunda divisão portuguesa, com 14 pontos, e não vence há três rodadas. Para seguir vivo na competição, na qual já passou por Vigado, Marco 09 e Silves, o treinador Jorge Silas acredita que o time não pode perder a sua identidade.

Como chega o Benfica

Invicto há sete rodadas, os Encarnados vivem seu grande momento na temporada. Por conta disso, as expectativas para a partida no Algarve são altas. José Mourinho não tem à disposição Bah, Nuno Félix, Bruma, Lukebakio e Barreiro. Entretanto, o treinador aproveitou para dar oportunidades a jovens jogadores, André Vahulyuk e Daniel Banjaqui, que vieram do time B. O Benfica passou por Chaves e Atlético de Alcântara nas fases anteriores do torneio.

FARENSE X BENFICA

Taça de Portugal – Oitavas de final (jogo único)

Data e horário: 17/12/2025 (quarta-feira), às 17h45 (de Brasília)

Local: Estádio de São Luís, Faro (POR)

FARENSE: Brian Araújo; Toni Herrero, Franco Romero, Rúben Fernandes e Lucas D’Agrella; Yannick Semedo, Cláudio Falcão, Fran Delgado e André Candeias; Balla Sangaré e Bruno Almeida. Técnico: Jorge Silas.

BENFICA: Trubin; Dedic, Otamendi, Tomás Araújo e Dahl; Richard Ríos, Enzo Barrenechea e Aursnes; Schjelderup, Sudakov e Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: Gonçalo Freire e Hugo Ribeiro

VAR: Luís Ferreira

