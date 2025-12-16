Memphis Depay e Yuri Alberto não treinam no Corinthians na véspera da decisão

O Corinthians não contou com sua dupla de ataque no treino desta terça-feira (16), no CT Joaquim Grava. Desgastados fisicamente, Memphis Depay e Yuri Alberto foram preservados pelo técnico Dorival Júnior na véspera do primeiro jogo da final da Copa do Brasil diante do Vasco.

Apesar da ausência na última atividade antes de enfrentar o Cruz-Maltino, a dupla não preocupa para o confronto. Aliás, a comissão técnica está atenta à condição física do elenco e faz trabalhos regenerativos para acelerar a recuperação dos atletas. Os titulares tiveram ritmo moderado nos treinos de segunda e terça, para evitar sobrecarga muscular e lesões.

Assim, Dorival não esboçou o time que pegará o Vasco. Os jogadores só saberão a escalação horas antes do jogo. No entanto, a equipe não deve sofrer grandes alterações em relação à partida diante do Cruzeiro, no último domingo. Rodrigo Garro treinou sem restrições e pode ganhar a titularidade no meio de campo.

O treinador deve mandar a campo o seguinte time: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Maycon, José Martínez (Raniele), Breno Bidon e Rodrigo Garro (Carrillo); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Corinthians tem muitos pendurados

Após o treino da manhã, os atletas iniciaram o regime de concentração no CT. O Corinthians não tem ninguém no departamento médico, mas precisa ficar em alerta quanto aos pendurados. Afinal, oito jogadores ficarão fora da finalíssima caso levem o cartão amarelo. Sâo eles: Hugo Souza, Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro, além do reserva Fabrizio Angileri.

O Corinthians recebe o Vasco nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na primeira partida da final da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

