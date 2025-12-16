Time alternativo do Chelsea vence o Cardiff e avança na Copa da Liga Inglesa

O Chelsea garantiu classificação à semifinal da Copa da Liga Inglesa ao vencer o Cardiff por 3 a 1, no País de Gales, nesta terça-feira (16). A equipe iniciou o jogo com um time alternativo e, mesmo assim, conseguiu superar os galeses após a entrada de alguns titulares. Garnacho (2) e Pedro Neto marcaram os gols, com Turnbull descontando.

Os Blues voltam a campo no próximo fim de semana, quando visitam o Newcastle no sábado, às 9h30 (de Brasília), pela Premier League. O Cardiff, líder da terceira divisão, joga no mesmo dia, quando encara o Lincoln, às 12h.

O técnico Enzo Maresca optou por um time praticamente todo reserva contra o Cardiff. Dos brasileiros, somente Andrey Santos iniciou a partida. João Pedro, por sua vez, entrou no intervalo. O time alternativo dos Blues teve problemas na criação. Por outro lado, os galeses até tiveram bom volume de jogo, mas também sem gerar muitas chances de gol.

Assim, apesar de uma partida bem movimentada, teve pouca emoção nos primeiros 45 minutos. O Cardiff teve uma única chance, que não levou tanto perigo a Jorgensen. Do outro lado, Guiu teve a melhor oportunidade, mas parou e Trott.

Substituições no intervalo garantem vitória do Chelsea

Insatisfeito com o rendimento ofensivo, Enzo Maresca mudou dois jogadores no intervalo, lançando João Pedro e Garnacho. Nos primeiros minutos, a dupla funcionou. O argentino foi mais perigoso, obrigando o goleiro do Cardiff a boa defesa. Não demorou muito para o Chelsea abrir o placar. Aos 11, Lawlor saiu jogando errado e entregou nos pés de Buonanotte, que rolou para o hermano marcar.

O Chelsea era melhor e criava algumas chances, principalmente com a boa movimentação de Garnacho, que entrou muito bem. Contudo, aos 30, o Cardiff empatou. Em boa trama ofensiva, após cruzamento da direita, Turnbull apareceu sozinho e cabeceou bem, sem chances para o goleiro. Em seguida, os Blues chegaram ao segundo gol. A jogada passou por Andrey Santos, pivô de João Pedro até chegar a Acheampong, que rolou para Pedro Neto bater cruzado. O Cardiff quase empatou após a saída de bola, mas Jorgensen defendeu bem a finalização.

