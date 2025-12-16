Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, participará da 21ª edição do Jogo das Estrelas

A 21ª edição do “Jogo das Estrelas” recebeu a confirmação de sua primeira grande atração, o zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo. O defensor segue no Catar para a disputa da decisão da Copa Intercontinental contra o PSG, nesta quarta-feira (17). Inclusive, o jogo beneficente, que conta com a organização de Zico e seus familiares, ganhou prestígio. Afinal, esse ano passou a fazer parte do Guia Oficial e do Roteiro Turístico do município do Rio de Janeiro.

A intenção dos organizadores da partida solidária é conseguir a resposta positiva de outros jogadores deste elenco vitorioso do Rubro-Negro. Especialmente com as conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Entretanto, os responsáveis pela organização esperam o término da Copa Intercontinental para dar prosseguimento às tratativas.





Jogadores notáveis e ídolos do Flamengo estarão presentes

Entre os integrantes da última geração gloriosa do time da Gávea, que venceu a maioria dos títulos da temporada sob o comando de Jorge Jesus, foi o ex-lateral-direito Rafinha. Outros ilustres jogadores profissionais e que atuaram pelo Rubro-Negro, assim como outros ídolos da equipe carioca, também garantiram que estarão presentes.

No caso, o atacante Adriano Imperador, nomes como Júnior, Aldair, Jorginho, Djalminha, Renato Gaúcho, Sávio, Ibson e Petkovic. Os ex-meias Zé Roberto e Denílson, que tiveram rápidas passagens pelo clube, estarão presentes mais uma vez, assim como o ex-meia Silas e o ex-atacante Grafite. Em relação às atrações dos jogadores internacionais, a organização mantém em sigilo.

Antes mesmo da primeira confirmação de impacto, mais de 25 mil ingressos já foram vendidos pelo site jogodasestrelas.futebolcard.com. Seguindo regulamentação vigente no país, o acesso ao estádio será exclusivamente por biometria facial. Os setores Sul e Norte custam R$ 50, com R$ 25 a meia-entrada. Já o setor Leste está com o valor de R$ 80 (R$ 40 a meia), com o setor Oeste inferior a R$ 100 (R$ 50 a meia). As gratuidades estarão disponíveis a partir do dia 21 às 10h.

No dia 27 a abertura dos portões se dará às 14h (de Brasília), com o Jogo dos Artistas marcado para as 16h e o jogo principal, às 18h30.

