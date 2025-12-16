Barcelona vence Guadalajara e vai às oitavas da Copa do Rei

O Barcelona venceu o Guadalajara, da terceira divisão espanhola, por 2 a 0, nesta terça-feira (16), e está nas oitavas de final da Copa do Rei. Os dois gols saíram no segundo tempo, com Christensen, de cabeça, e Rashford, que fechou o placar no estádio Pedro Escartín.
A partida sofreu um atraso de 30 minutos por questões de segurança nas arquibancadas provisórias do estádio. Inicialmente, estava previsto para a bola rolar às 17h (de Brasília). De acordo com a imprensa espanhola, o motivo seria a falta de um documento para validar uma arquibancada atrás de um dos gols, instalada para aumentar a capacidade para a partida.
Mesmo assim, o estádio Pedro Escartín esteve com as arquibancadas praticamente lotadas.
O técnico Hansi Flick optou por escalar um time praticamente reserva, com somente Lamine Yamal como titular entre os destaques do Barcelona. No entanto, a diferença técnica dos times fez a diferença e o clube catalão poderia ter saído de campo com um placar mais elástico caso tivesse aproveitado as oportunidades.
O jogo
No primeiro tempo, o Barcelona controlou a posse de bola, pressionou, mas esbarrou na forte marcação do Guadalajara, que se fechou na defesa e apostou nos contra-ataques. A equipe de Hansi Flick teve dificuldade para criar chances claras, enquanto Ter Stegen, de volta ao time após seis meses, quase não foi exigido antes do intervalo.
Na segunda etapa, o cenário foi parecido e os donos da casa conseguiram segurar o empate durante 30 minutos. Até que, após algumas alterações na equipe, o Barça abriu o placar após cruzamento de De Jong para Christensen, que de cabeça encaminhou a vitória. O Guadalajara ainda levou perigo em finalização de fora da área que parou em boa defesa de Ter Stegen. Porém, Rashford aproveitou um contra-ataque, driblou o goleiro e, nos acréscimos, garantiu a vitória por 2 a 0.
