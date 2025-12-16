Sindicato de jogadores protesta contra gramado sintético no futebol brasileiro

ASSINE JÁ!
O Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro (Saferj) manifestou-se contrário à liberação do uso dos gramados sintéticos no futebol brasileiro. Inclusive sinalizou suporte aos clubes que pretendem acabar com o uso deste tipo de piso no futebol brasileiro. A associação relata que frequentemente conversa com atletas profissionais. De acordo com a sua versão, eles reclamam de contusões imediatas e que prejudicam em um longo prazo.

Segundo o sindicato, há um número impactante de jogadores contra a disputa de jogos no gramado sintético. Apesar disso, eles não se manifestam pública e individualmente por receio e não se sentirem à vontade. Veja a seguir parte da nota divulgada pela entidade.

Para o Saferj, a grama sintética acarreta não somente lesões imediatas, mas, também a longo prazo. O sindicato tem relatos de atletas com lesões acentuadas crônicas de coluna, tendões e em articulações, pelo impacto gerado pelo piso mais duro. Como trabalhamos para ser a voz dos atletas e muitos não se sentem à vontade para se pronunciar, podemos afirmar que um número expressivo é contra jogar em gramados artificiais, não esquecendo que são eles que fazem o espetáculo acontecer. Entendemos que, antes do interesse econômico de qualquer dono de clube ou presidente, os jogadores precisam ser ouvidos.

 

Ideias contrárias no futebol brasileiro

O Saferj decidiu tornar público o seu protesto contra o gramado sintético depois de o Flamengo solicitar a proibição deste tipo de campo em torneios em que a CBF organiza. A argumentação do clube carioca é que sua intenção é fazer um apelo pela padronização dos gramados.

Além disso, que o seu pedido prioriza o alto nível das partidas de competições nacionais. Com o término da temporada, a edição de 2026 do Campeonato Brasileiro contará com cinco equipes que utilizam estádios com gramado sintético. No caso, o Athletico-PR com a Arena da Baixada, o Atlético Mineiro na Arena MRV e Botafogo com o Nilton Santos.

O contexto é semelhante com a Chapecoense, na Arena Condá, e o Palmeiras, no Allianz Parque. O Vasco, aliás, tem chances de passar a utilizar o Nilton Santos como seu mando de campo se houver a confirmação do início da reforma de São Januário.

