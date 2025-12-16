PSG bate recorde de faturamento e ultrapassa R$ 5,2 bilhões em temporada histórica

O PSG teve um faturamento de 837 milhões de euros, o equivalente a mais de R$ 5,2 bilhões, na em 2024/25. Foi um recorde em sua história, superando os números de 2023/24, que foram de 806 milhões de euros. Foi a principal temporada do clube francês em toda a história, com a conquista da Champions, Campeonato Francês, Copa da França e Supercopa da França, e o vice-campeonato na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Esses números, por exemplo, representam quatro vezes mais do que o Flamengo arrecadou em 2024, com R$ 1,3 bilhão. Em 2025, o rubro-negro deve ultrapassar os R$ 2 bi em faturamento.

Quando foi comprado pelo grupo QSI (Qatar Sports Investments, organização operada pelo governo do Catar), em 2011, o PSG tinha um faturamento de 99 milhões de euros, ou seja, os números praticamente se multiplicaram por dez.

Se comparado com os clubes brasileiros na última temporada, os valores são próximos da soma total dos 20 que disputaram a Série A, de acordo com dados do ‘Relatório Convocados’, com R$ 7,8 bilhões. Depois do time carioca, com R$ 1,3 bi, quem mais faturou foi o Palmeiras, com R$ 1,2 bi, e o Corinthians, com R$ 1,1 bi.

“Na França, o PSG domina absolutamente, sendo o principal atrativo do campeonato e um vetor de crescimento do futebol francês, alinhado a uma estratégia de marketing agressiva que atrai patrocinadores globais e forte investimento do Catar”, analisa Thales Rangel Mafia, gerente de marketing da ‘Multimarcas Consórcios’.

PSG está de olho no topo

Além disso, o PSG diz que “o objetivo é se tornar a primeira franquia mundial do esporte e entretenimento”. Tudo porque, em números, ainda segue atrás de potências como Real Madrid, que na última temporada faturou 1,045 bilhão de euros, e Manchester City, com 837,8 milhões de euros.

Do total arrecadado, 367 milhões de euros (R$ 2,2 bilhões) foram em receitas comerciais e patrocínios. Enquanto outros 175 milhões de euros vieram de vendas em dias de jogos, como bilheteria, produtos na loja do clube e alimentação.

Desde que assumiu o comando do PSG, ainda em 2011, Nasser Al-Khelaïfi tinha um objetivo: conquistar a Champions, fato este conquistado no último ano. Al-Khelaifi é, na prática, o presidente do clube e líder do Qatar Sports Investments (QSI), fundo que administra a equipe desde que ele assumiu o controle das ações.

Na apresentação, ele disse que transformaria o PSG numa das maiores potências do futebol mundial, o que de fato ocorreu. Porém, muito mais por causa dos investimentos em atletas renomados do que por grandes conquistas intercontinentais.

