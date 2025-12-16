Por Dybala, Boca Juniors adota postura pautada na cautela

A nova contratação de cunho bombástico que está na mira do Boca Juniors é a do atacante Paulo Dybala. Algo que ganhou força, nesta semana, com a iminente possibilidade do avante de 32 anos não renovar seu contrato junto a Roma, que termina em junho de 2026.

É fato que o impacto midiático que causaria tal movimento combina com a política do clube argentino nos últimos anos. Foi dessa forma, por exemplo, que figuras como Daniele De Rossi, Edinson Cavani e, mais recentemente, Leandro Paredes reforçaram as fileiras boquenses.

Outro ponto que pode ser usado como benéfico na questão foi uma declaração de Daniel Paredes, pai do meio-campista boquense, logo depois da importante vitória no Superclássico do último dia 9 de novembro. Na época, ele assegurou que conversas entre seu filho e Dybala indicavam que o atacante campeão do mundo, com a Argentina, é torcedor xeneize e tem vontade de defender a representação de La Bombonera.

“Eu sei de algumas coisas, sei que o Paulo (Dybala) quer vir. Ele tem um coraçãozinho do Boca. Ouvi uma conversa entre eles e Paulo disse que viria. O Paulo vai vir, eles vão jogar juntos. A filha dele vai ser torcedora do Boca e vai ver o pai em La Bombonera”, disse Daniel.

Porém, entretanto, todavia…

Apesar dos pontos positivos na história, a diretoria do Boca Juniors prefere adotar absoluto compasso de espera com a situação de Dybala. Em especial, pelo fato do clube portenho não ter nenhuma pretensão de fazer proposta com desembolso financeiro para contar com o atleta.

Com isso, o cenário atual mais provável seria com o atacante terminando naturalmente seu acordo junto a Roma na metade de 2026 para, aí sim, negociar o retorno ao país natal. Contudo, a possibilidade de Dybala querer “acelerar” o processo e buscar um encerramento amigável junto aos italianos já em janeiro (principalmente, pelo histórico recente de lesões) não está descartada.



