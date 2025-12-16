CBF muda horário de Vasco x Corinthians pela Copa do Brasil

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) alterou o horário do segundo jogo da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians. O jogo, anteriormente marcado para as 18h30 (de Brasília) no Maracanã, agora acontecerá às 18h. A entidade divulgou a mudança na tarde desta terça-feira (16).

Antes disso, as equipes entram em campo pela primeira partida da decisão. O duelo ocorre nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O Corinthians, dono da casa, iniciou a venda de ingressos na segunda-feira (15). Desde a tarde desta terça-feira (16) já não há mais ingressos disponíveis para o duelo.

O Vasco, por sua vez, iniciou a venda de ingressos na manhã desta terça-feira. Em pouco mais de quatro horas, a torcida cruz-maltina adquiriu 30 mil entradas. A venda ocorre exclusivamente para sócios-torcedores nesse primeiro momento.

A decisão marca o retorno do Vasco a uma final da Copa do Brasil após longo período. O clube não disputava a fase decisiva do torneio há 14 anos. Na ocasião, o Cruz-maltino conquistou seu primeiro e, até agora, único título na competição.

Do outro lado, o Corinthians tenta seu quarto título da competição. O clube não levanta o troféu do torneio há 16 anos. À época, o Timão contava com Ronaldo Fenômeno como um de seus principais jogadores.





