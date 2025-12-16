Nigéria acusa Congo de fraude com passaportes e tenta “virada de mesa” na Fifa

A batalha por uma vaga na Copa do Mundo de 2026 saiu dos gramados africanos e chegou aos tribunais da Fifa nesta terça-feira (16). A Federação Nigeriana de Futebol confirmou, por meio de seu secretário-geral, Sanusi Mohammed, que protocolou uma ação oficial na entidade máxima do futebol para contestar a classificação da República Democrática do Congo. O objetivo dos nigerianos é anular a derrota sofrida nos pênaltis em novembro e herdar a vaga na Repescagem Intercontinental, etapa final antes do Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá.

O argumento central da denúncia baseia-se em uma suposta fraude na documentação dos atletas rivais. Segundo o dirigente nigeriano, a Constituição da República Democrática do Congo proíbe expressamente a dupla nacionalidade. Para ser um cidadão congolês pleno, o indivíduo precisa renunciar a qualquer outra pátria. No entanto, a Nigéria reuniu provas de que até nove jogadores escalados pelo Congo mantiveram seus passaportes europeus (franceses e holandeses, principalmente) ativos, o que tornaria suas naturalizações inválidas perante a lei local.

Sanusi Mohammed explicou que a Fifa valida a condição de jogo baseada na apresentação de um passaporte. Contudo, ele sustenta que a entidade foi induzida ao erro, pois esses documentos não teriam validade jurídica no país de origem.

“A Fifa foi enganada ao liberar alguns atletas congoleses. Não é responsabilidade da Fifa examinar leis domésticas, por isso notificamos a entidade. As leis do Congo não permitem dupla nacionalidade, e mesmo assim alguns jogadores atuaram sob documentação de passaportes irregulares”, disparou o secretário-geral.

Nigerian Football Federation confirms that it filed a petition against DR Congo for allegedly fielding ineligible Players. Nigeria may get another lifeline in the World Cup race, after South Africa lost 3 points and second placed teams’ points deduction. pic.twitter.com/llcyd6cRyM — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) December 16, 2025

Nigéria pode tomar o lugar do Congo

Se a Fifa acatar o pedido e desclassificar os congoleses, a Nigéria assumirá o posto na Repescagem Intercontinental, prevista para março de 2026. O representante africano enfrentará o vencedor do duelo entre Jamaica e Nova Caledônia. Quem sobreviver a essa chave triangular garantirá o passaporte definitivo para a Copa do Mundo e cairá no Grupo K.

O sorteio realizado em Washington já definiu o cenário. A chave K tem Portugal como cabeça de chave, além de Colômbia e Uzbequistão. Ou seja, a disputa nos tribunais definirá quem será o último adversário da seleção portuguesa na primeira fase do torneio. A Nigéria aposta no “tapetão” para transformar a eliminação em campo em uma nova chance de brilhar no palco mundial.

