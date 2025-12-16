Flamengo e Grêmio farão final inédita da Copinha Feminina no Pacaembu

A terceira edição da Copinha Feminina conheceu suas finalistas na tarde desta terça-feira (16). Em rodada dupla emocionante realizada na capital paulista, Flamengo e Grêmio superaram seus adversários e garantiram vaga na grande decisão do principal torneio de base da categoria no país. As duas equipes se enfrentarão no próximo sábado (20), no histórico estádio do Pacaembu.

A classificação do Grêmio carregou altas doses de drama no Centro Esportivo Recreativo Educativo do Trabalhador (Ceret). As “Mosqueteiras” travaram um duelo equilibrado contra o Santos, que terminou sem gols no tempo regulamentar. A vaga, portanto, precisou ser decidida na marca da cal. Nos pênaltis, brilhou a estrela da goleira Josi. A arqueira, que já havia se destacado na campanha semifinalista do Brasil na Copa do Mundo Sub-17 deste ano, defendeu a cobrança da meia Gabs. Com 100% de aproveitamento em seus chutes, o Tricolor Gaúcho venceu por 5 a 3 e carimbou o passaporte.

O resultado manteve um tabu curioso da competição: apesar de o torneio ocorrer em solo paulista, nenhum clube do estado de São Paulo jamais alcançou a final. Nas edições anteriores, as decisões foram Flamengo x Botafogo (2023) e Fluminense x Internacional (2024).

Flamengo mantém tradição

Já no estádio do Canindé, o Flamengo fez valer a tradição carioca no torneio. As “Meninas da Gávea” venceram o Internacional por 2 a 1 em uma virada relâmpago. As Gurias Coloradas saíram na frente no início do segundo tempo com Joana, mas a artilheira Brendha assumiu a responsabilidade. A atacante marcou dois gols em um intervalo de quatro minutos (aos 30 e 34), chegou a oito tentos na competição e garantiu a classificação.

O duelo de sábado coloca frente a frente duas equipes que buscam redenção na temporada de 2025. Ambos os clubes bateram na trave em competições nacionais neste ano: o Flamengo perdeu o título do Brasileirão Sub-20 para o Botafogo, enquanto o Grêmio caiu para o Corinthians na final do Sub-17. Agora, elas têm a chance de encerrar o ano com a taça erguida no Pacaembu. O Flamengo luta para manter a hegemonia do Rio de Janeiro (único estado campeão até hoje), enquanto o Grêmio tenta levar o troféu para o Sul pela primeira vez.

