Flamengo chega com força máxima e disputa na zaga para final do Mundial

O Flamengo chega com força máxima, mas com uma dúvida na zaga, para a final do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (17), diante do PSG (França). Isso porque Léo Ortiz e Danilo disputam posição ao lado de Leo Pereira na defesa rubro-negra.

O primeiro retornou de lesão na estreia da equipe na competição, diante do Cruz Azul (México), mas não atuou diante do Pyramids (Egito). A ausência se deu pelo longo período afastado dos gramados. A comissão técnica liderada or Filipe Luís optou então por não “forçar” o jogador, e escalou Danilo em seu lugar. O veterano, inclusive, marcou o segundo gol da equipe na partida.

Outra vaga aberta entre os titulares do Flamengo está no ataque. Everton Cebolinha, que foi titular diante dos egípcios, concorre por uma vaga ao lado de Bruno Henrique. Gonzalo Plata, no entanto, larga na frente pela posição. Pedro, que voltou de lesão justamente contra o Pyramids, deve seguir como opção no banco de reservas.

Provável escalação do Flamengo para a final do Mundial

Assim, o provável Flamengo titular para a final do Mundial diante do PSG deve contar com Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e de Arrascaeta; Carrascal, Gonzalo Plata (Everton Cebolinha) e Bruno Henrique.

Flamengo e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), no estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan (CAT), pela decisçao da Copa Intercontinental da Fifa.

