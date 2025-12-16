Jornal francês projeta “encontro do PSG com a história” em decisão contra o Flamengo

A imprensa francesa amanheceu nesta quarta-feira (17) com os olhos voltados exclusivamente para o Catar. O “L’Équipe”, principal veículo esportivo do país, dedicou sua nobre primeira página para dimensionar o tamanho do confronto entre Paris Saint-Germain (PSG) e Flamengo. Sob a manchete impactante “A história em marcha” (L’histoire en marche), a publicação adota um tom solene e trata a partida não apenas como mais um troféu, mas sim um acerto de contas do futebol francês com o Mundial de Clubes, título que jamais pousou em Paris ou em qualquer outra cidade da França.

A composição visual da capa chama a atenção pela escolha dos protagonistas. Enquanto o PSG aparece representado pela juventude do atacante Désiré Doué e pela energia do técnico Luis Enrique, o lado rubro-negro ganha rosto com a figura de Filipe Luís e, curiosamente, do volante Jorginho. A presença do ítalo-brasileiro em destaque sugere o respeito dos europeus pela experiência internacional do elenco carioca. O editorial classifica o jogo como uma “oportunidade de ouro” para os parisienses fecharem 2025 com a sexta taça da temporada, coroando um ano de hegemonia absoluta.

PSG disputa final pela primeira vez

O texto do jornal carrega um peso histórico significativo. A publicação recorda que esta será a primeira vez que um clube francês disputa a final da Copa Intercontinental. A única vez que o país chegou perto do topo do mundo foi em 1993, com o Olympique de Marselha. Naquela ocasião, porém, um escândalo de suborno no campeonato nacional suspendeu a equipe da Uefa e impediu o duelo contra o São Paulo de Telê Santana. O Milan herdou a vaga e acabou derrotado por 3 a 2 em uma partida sensacional. Mais de trinta anos depois, o PSG tenta preencher essa lacuna no currículo do futebol nacional.

A partida também carrega um ar de “segunda chance” para o projeto do Catar no PSG. O clube já bateu na trave mundial neste mesmo ano. Em junho, durante a Copa do Mundo de Clubes disputada nos Estados Unidos, os franceses chegaram à final após eliminarem potências como Real Madrid e Bayern de Munique, mas sucumbiram diante do Chelsea por 3 a 0. Agora, contra o campeão da Libertadores, o “L’Équipe” vê o cenário ideal para que a geração de Marquinhos, Vitinha e companhia finalmente pinte o mundo com as cores da França.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.