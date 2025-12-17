CazéTV e GeTV adotam estratégias distintas para “duelo final” em decisão do Flamengo

A decisão do Intercontinental entre Flamengo e PSG também definirá o “campeão” do primeiro duelo direto entre CazéTV e GeTV. Com vantagem no confronto, o projeto digital da Globo adotou uma estratégia distinta à concorrente e fases anteriores do torneio, a fim de ampliar ainda mais seu alcance. A final está marcada para as 14h (de Brasília) desta quarta.

Com estratégias bem definidas, a CazéTV abrirá sua programação 1h30 mais cedo em relação ao projeto Globo, às 11h, enquanto a GeTV só vai ao ar 12h30 (de Brasília). Ambos apostaram em nomes históricos do clube para atrair ainda mais a atenção do público, com uma comunicação mais direta ao rubro-negro.

A grande novidade parte da exibição da GeTV, que transmitirá o duelo in loco, distinto ao que fará a CazéTV, apenas no estúdio. O narrador Jorge Iggor e o comentarista Bruno Formiga inclusive já estão no Catar para comandar a transmissão do duelo que colocará brasileiros e franceses frente a frente pelo mundo.

Já a CazéTV apostou em outra estratégia e manteve a rotina habitual, com a equipe titular diretamente dos estúdios. A narração ficará sob o comando de Luís Felipe Freitas, enquanto repórteres e comentaristas estarão no Catar para acompanhar a decisão.

Duelos por decisões do Flamengo

Os canais travaram sua primeira disputa simultânea em jogos entre clubes justamente na estreia rubro-negra no torneio, no triunfo diante do Cruz Azul. Durante a vitória no Dérbi das Américas, o projeto Globo superou o de Casimiro em número de espectadores, com uma diferença final de 1,3 milhão.

No pré-jogo, deu Cazé com larga vantagem em relação à concorrente: 683 mil espectadores simultâneos contra 443 mil. Casimiro Miguel apostou no peso do nome de Adriano Imperador para representar o clube no Intercontinental.

O panorama mudou definitivamente com a bola rolando. Isso porque a GeTV passou à frente e construiu uma vantagem progressiva sobre o projeto digital comandado por Casimiro Miguel. Para ficar mais claro, o canal Globo somava 1,5 milhão de pessoas simultâneas no momento do gol do Flamengo, aos 14′ da etapa inicial, contra 1,1 milhão da CazéTV.

A diferença ficou ainda mais evidente no segundo tempo, quando a GE atingiu à marca de dois milhões de espectadores simultâneos. Nesse período, a CazéTV se manteve com a mesma média de 1,1 milhão. Mas foi no apito final que a disparidade alcançou sua diferença mais significativa.

Um pico de 2,4 milhões de torcedores acompanharam o momento da classificação carioca pela GeTV, enquanto a emissora da Casimiro reunia 1,3 milhão no apito final. A CazéTV também ficou em desvantagem no duelo diante do Pyramids e vê a grande decisão, com outro apelo, como última chance para retomada.

