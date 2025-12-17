Rotina pacata da esposa influencia em possível saída de atacante do Borussia Dortmund

A relação entre Karim Adeyemi e o Borussia Dortmund atravessa um momento delicado às vésperas da abertura da janela de transferências de inverno. Isso porque o atacante, de 23 anos, comunicou à diretoria sua intenção de deixar o clube já em janeiro, após uma decisão tomada longe dos gramados.

O principal fator apontado pela reportagem do jornal alemão Bild relaciona a decisão a uma questão pessoal do atleta. Segundo informações, a esposa de Adeyemi, Loredana Zefi, demonstrou incômodo com a pacata rotina em Dortmund e teria manifestado ao parceiro seu desejo de viver em uma grande cidade europeia.

Rapper e influenciadora digital, Loredana zela pelo forte impacto nas redes sociais e, também por isso, teria o pressionado por uma mudança imediata. O atacante levou o desejo da amada em consideração para comunicar sua decisão.

A relação com o Borussia Dortmund

A insatisfação no ambiente extracampo foi ganhando corpo, e o atacante passou a se movimentar internamente para viabilizar uma saída. Recentemente, antes de verbalizar sua decisão, Adeyemi trocou de agente e buscou renegociar os termos de seu contrato, por exemplo.

Os movimentos não passaram batidos, e pessoas dentro do clube entenderam como um processo preparatório para possível transferência. Adeyemi tem vínculo com a equipe alemã até junho de 2027, ou seja, há margem para negociação devido ao tempo de vigência. Ao mesmo tempo, fortalece a posição do time em uma eventual discussão por valores.

E os próximos passos?

Clubes da Premier League monitoram os desdobramentos e podem formalizar propostas nas próximas semanas. Isso porque o perfil do atacante — jovem, veloz e já integrado à seleção alemã — tem chamado atenção e se tornado atrativo para equipes que buscam por reforços imediatos.

Adeyemi soma seis gols e três assistências em 21 partidas na temporada. Os números são considerados consistentes, mas não o colocam como uma peça intocável no elenco, o que contribui para que o tema avance no debate interno do clube neste momento.

