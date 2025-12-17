Palmeiras vai ao mercado atrás de novo atacante enquanto aguarda Paulinho

O Palmeiras já iniciou internamente as discussões sobre o planejamento do elenco para 2026, e o setor ofensivo é tratado como prioridade. Mesmo à espera do retorno de Paulinho, o clube entende que o ataque precisará de ajustes para manter o nível competitivo nas próximas temporadas.

A primeira aposta do Verdão será caseira. Facundo Torres e Sosa, dupla de reforços que representou um investimento aproximado de R$ 150 milhões, seguem prestigiados pela comissão técnica. Bancados por Abel Ferreira, os dois atletas não tiveram grande protagonismo em 2025, mas ainda despertam confiança da diretoria, que acredita em evolução técnica e adaptação mais consistente ao longo do próximo ano.

Já Paulinho, segundo maior reforço da história do clube, segue em recuperação da segunda cirurgia realizada na perna direita, procedimento feito há quase cinco meses. O Núcleo de Saúde e Performance avalia de forma positiva a evolução clínica do camisa 10, mas trabalha com cautela. A expectativa é que o atacante não inicie a pré-temporada totalmente integrado ao elenco, já que o Palmeiras prefere evitar qualquer tipo de precipitação no retorno aos gramados.

Outro nome que se reapresentará normalmente em janeiro é Bruno Rodrigues. O atacante, que será multado após disputar um torneio de futebol durante as férias sem autorização do clube, terminou a temporada com dois gols e desempenho abaixo do esperado. Situação semelhante viveu Luighi, que também encerrou o ano sem grande destaque individual.

Na contramão, os atacantes que fecharam 2025 em alta foram Flaco López e Vitor Roque. A dupla foi decisiva no melhor momento do Palmeiras na temporada, somando 45 gols e assumindo protagonismo no setor ofensivo.

Palmeiras mira ”jogador de peso”

Internamente, o entendimento na Academia de Futebol é que o elenco ainda carece de mais um jogador de peso para o ataque, capaz de dividir responsabilidades com os centroavantes e, no médio prazo, também com Paulinho. O objetivo é ampliar as opções ofensivas e reduzir a dependência de nomes específicos ao longo da temporada.

Apesar de sondagens vindas do futebol europeu, a estratégia do Palmeiras é manter tanto Vitor Roque quanto Flaco López no elenco em 2026. Isso porque a diretoria considera a dupla fundamental para a continuidade do projeto esportivo. Assim, trabalha para reforçar o ataque sem desmontar a base que terminou o ano em ascensão.

