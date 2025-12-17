Fluminense define prioridades e dividirá elenco em reapresentação

O Fluminense já se movimenta nos bastidores em busca de reforços para a próxima temporada. Apesar do presidente eleito Mattheus Montenegro ainda não ter tomado posse, o que ocorre na próxima sexta-feira (19), a nova direção já definiu o planejamento para 2026. Portanto, a prioridade no mercado será a busca por zagueiros e atacantes. Além disso, o elenco se reapresenta no dia 2 de janeiro.

A mudança no calendário para a próxima temporada motivou a reapresentação logo após a virada do ano. Entretanto, o elenco será dividido. Assim, o primeiro grupo inicia a pré-temporada no dia 2 de janeiro, enquanto o segundo no dia 8. O primeiro grupo, aliás, deve ter nomes pouco aproveitados no profissional, além de jovens, como Lavega, Lezcano, Riquelme, entre outros, de acordo com o “Lance”.

A nova direção do Fluminense já tem conversas há semanas com o técnico Luis Zubeldía sobre reforços. Assim, o Tricolor prioriza zagueiros e atacantes. Por causa da saída de Thiago Silva, a ideia é buscar mais um zagueiro, além de Nino, que já está apalavrado. Já na frente, o treinador deseja atacantes de lado e, pelo menos, um centroavante.

Zubeldía confia no elenco do Fluminense… ou em boa parte dele

Zubeldía tem confiança no atual elenco, mas vê margem para melhoria com reforços. Em 2026, o Fluminense volta a Libertadores. Dessa forma, precisará reforçar o time. Na reta final da temporada, o treinador precisou “fechar” o grupo e tem ciência que rodou pouco o elenco por causa da necessidade de resultados. Algo que ficou nítido na semifinal contra o Vasco, pela Copa do Brasil.

O Fluminense estreia no Carioca no dia 14 de janeiro, contra o Madureira, em local a confirmar. Já a estreia no Brasileirão será entre os dias 28 e 29, contra o Grêmio, também como mandante. Vale lembrar que, sob o comando de Zubeldía, o Tricolor soma 10 vitórias consecutivas com mando de campo. Afinal, apesar da eliminação para o Vasco, venceu no tempo normal por 1 a 0 e manteve o 100% de aproveitamento.

