Allan, do Flamengo, entra na mira do Atlético para 2026

Sem espaço no Flamengo, Allan pode mudar de casa na próxima temporada. Afinal, o Atlético tem interesse em repatriar o volante para a próxima temporada, de acordo com o portal “UOL”. O Rubro-Negro, aliás, liberou o jogador para conversar com o clube mineiro, mas o futuro será definido após a Copa Intercontinental.

Contratado em julho de 2023 junto ao Atlético, Allan assinou com o Flamengo até o fim de 2027. Apesar do bom início sob o comando de Jorge Sampaoli, o volante perdeu espaço após a saída do treinador argentino. Tanto com Tite, quanto com Filipe Luís, se tornou reserva e preterido pelo jovem Evertton Araújo. Portanto, virou a última opção do setor.

A ideia do Flamengo é recuperar parte dos R$ 43 milhões investidos na contratação do jogador. Allan, de 28 anos, atuou em 33 jogos na atual temporada. A última partida do volante vestindo o Manto Sagrado aconteceu no empate por 1 a 1 contra o Vasco, em setembro, pelo Brasileirão.

Revelado pelo Internacional, Allan foi para o Liverpool ainda jovem, na categoria de base. Sem espaço no gigante inglês, teve passagens por diversos clubes europeus até retornar para o Brasil em 2019, quando se destacou no Fluminense. Assim, despertou o interesse do Atlético, que o contratou em 2020.

Allan viveu o melhor momento da sua carreira no Atlético. Entre 2020 e 2023, disputou 170 jogos e conquistou os títulos do Brasileirão, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e o tetracampeonato mineiro. Ainda que pelo Flamengo tenha conquistado mais títulos, o volante era titular no Galo.

