Santos firma acordo com academia milionária do Catar utilizada por Neymar

O Santos fechou uma parceria estratégica com a Aspire Academy, uma das mais conceituadas academias de esportes de alto rendimento do mundo, localizada no Catar. O acordo, fechado nos últimos dias, coloca o clube da Vila Belmiro em um seleto grupo de 51 entidades do futebol mundial que passam a ter acesso à estrutura do complexo em Doha.

A Aspire já esteve sendo utilizada por grandes clubes europeus como Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain, além de federações nacionais e ligas do continente europeu. O centro também ganhou projeção no Brasil por ter recebido Neymar durante o período em que o atacante defendia o PSG.

“Santos sempre foi reconhecido mundialmente pela sua vocação formadora e pela inovação dentro do futebol. Integrar o Aspire in the World Fellows nos conecta aos maiores centros de excelência do mundo e fortalece nosso compromisso com a evolução contínua, dentro e fora de campo”, afirmou o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira.

Os benefícios para o Santos

O acordo prevê a inclusão do Santos no programa Aspire in the World Fellows. Assim, garante participação do Peixe em workshops anuais, acesso aos métodos de desenvolvimento esportivo da academia e abre caminho para futuras parcerias comerciais. As conversas vinham sendo conduzidas há meses. Contudo, foram concluídas com o apoio de Adriano Guimarães, da ASG Sports Consultancy, representante e consultor do clube no Oriente Médio e na Ásia.

Na prática, o Peixe passa a ter contato direto com tecnologias avançadas utilizadas no centro esportivo do Catar, com possibilidade de aquisição e implementação de equipamentos médicos e de preparação física no CT Rei Pelé. O intercâmbio de conhecimento com outros clubes membros e com a própria equipe da Aspire também faz parte do pacote.

Outro ponto relevante é o acesso ao Aspetar, complexo médico de referência mundial que recentemente atendeu atletas como Neymar, Mbappé e Cristiano Ronaldo. Como integrante da elite da Aspire Academy, o Santos ainda poderá realizar pré-temporadas ou intertemporadas em Doha. Além disso, poderá utilizar a mesma estrutura frequentada por grandes estrelas do futebol mundial.

Quem é a Aspire

Atualmente, a Aspire reúne profissionais de mais de 60 países entre técnicos, médicos, estafe e cientistas do esporte. O investimento médio anual para manutenção das estruturas, pesquisas tecnológicas e clínicas, além da formação de atletas em múltiplas modalidades, gira em torno de 80 milhões de dólares.

“Desde 2014 nós criamos esta comunidade que reúne 50 dos mais importantes clubes, federações e ligas do mundo. Diante disso, damos as boas-vindas ao Santos Futebol Clube, que passa a contribuir significativamente conosco nessa troca de conhecimento e busca pelo desenvolvimento do futebol”, declarou Valter Di Salvo, diretor executivo da Aspire in the World Fellows.

Fundada em 2004, a Aspire tem no futebol uma de suas principais prioridades. O trabalho desenvolvido ao longo dos anos teve reflexo direto na Copa do Mundo de 2022. Afinal, cerca de 70% da seleção do Catar acabou sendo formada dentro da academia.

Em março de 2019, Neymar esteve no complexo para exames e tratamento de uma lesão no pé direito, com autorização do PSG. O clube francês, comandado por Nasser Al-Khelaifi, mantém relação próxima com o projeto. Além disso, costuma realizar períodos de preparação no local, reforçando o prestígio da estrutura agora acessível também ao Santos.

