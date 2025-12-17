Palmeiras volta a sondar Marcel Ruiz, mas atleta segue visando à Europa

O Palmeiras retomou contatos com o Toluca, do México, para avaliar a situação do meio-campista Marcel Ruiz, de 25 anos, mas esbarrou novamente no posicionamento do jogador. Assim como ocorreu na janela do meio do ano, o atleta deixou claro que sua prioridade segue sendo uma transferência para o futebol europeu.

Na ocasião anterior, em agosto, Ruiz chegou a despertar interesse do Verdão, mas declarou publicamente que aguardava uma oportunidade no exterior. Quatro meses depois, o cenário se repete. Apesar de o movimento palmeirense ter sido apenas uma consulta inicial, a resposta foi a mesma.

Atualmente, o contrato do jogador prevê uma multa rescisória de 16 milhões de dólares, valor que gira em torno de R$ 88 milhões. A cifra, somada ao desejo do atleta de deixar o México rumo à Europa, dificulta qualquer avanço imediato por parte do Verdão.

Valorizado após a conquista do Campeonato Mexicano com o Toluca, Marcel Ruiz acredita que pode receber propostas do exterior nesta janela de transferências. O meio-campista, inclusive, manteve essa expectativa no meio de 2025, quando acabou permanecendo no clube mexicano após não concretizar a mudança internacional.

Uma possível reviravolta no cenário pode acontecer apenas após o encerramento da janela europeia, no fim de janeiro. Com o mercado do Velho Continente fechado, o futebol brasileiro passaria a ser uma alternativa mais concreta para o atleta.

Ruiz é alvo antigo do Palmeiras

Ruiz entrou no radar do Palmeiras inicialmente como um potencial substituto de Richard Ríos, negociado com o Benfica, de Portugal. Naquele momento, porém, a diretoria alviverde optou por outra rota e acertou a contratação de Lucas Evangelista, junto ao Red Bull Bragantino.

Canhoto e com bom controle de jogo, Marcel Ruiz construiu toda a sua trajetória profissional no futebol mexicano. Revelado pelo Querétaro, passou pelo Club Tijuana antes de chegar ao Toluca, onde atua desde a temporada 2022/23 e vive atualmente o melhor momento da carreira.

