Neto mantém rotina de treinos e abre mão de férias no Botafogo

Reforço do Botafogo no meio da temporada, Neto corre contra o tempo para ficar à disposição na pré-temporada de 2026. Afinal, o goleiro se recupera de uma cirurgia na coxa direita. Dessa forma, o veterano abriu mão das férias e manteve a rotina de treinos, no CT Lonier, para concluir o processo de recuperação.

O objetivo de Neto é chegar nas melhores condições possíveis para os primeiros jogos em 2026. O elenco do Botafogo se reapresenta no dia 4 para o início da pré-temporada. O Alvinegro estreia no Carioca no dia 14, contra a Portuguesa, fora de casa. Já o primeiro jogo do Brasileirão ocorre entre 28 e 29 de janeiro, contra o Cruzeiro, no Nilton Santos.

Contratado para substituir John, que foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, Neto jogou apenas cinco jogos. Afinal, o goleiro sofreu uma ruptura no músculo retofemoral da coxa direita no jogo contra o São Paulo, dia 14 de setembro, no Morumbi, pelo Brasileirão. Portanto, precisou passar por cirurgia.

Revelado no Athletico-PR e com passagem na base do Cruzeiro, Neto teve uma vasta experiência na Europa. Afinal, defendeu clubes como Juventus, da Itália, Barcelona, da Espanha, e Arsenal, da Inglaterra. O goleiro, de 36 anos, também passou por Fiorentina, da Itália, Valencia, da Espanha, e Bournemouth, da Inglaterra.

