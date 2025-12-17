Chega de “pré-Libertadores”!

Toda vez que alguém emprega o neologismo “pré-Libertadores” um coala morre na Austrália e uma lhama é atropelada no Deserto do Atacama. A expressão não passa de uma invenção da imprensa do 7 a 1 para desqualificar os times brasileiros na fase inicial do torneio sul-americano. Em 2026, Botafogo e Bahia são as vítimas de um setor da mídia que acredita em um futebol brasileiro somente para duas agremiações. Esta coluna, porém, marcará posição para, por ideologia, reafirmar: o Mais Tradicional está na Copa Libertadores da América e disputará, de forma inédita, a competição pela terceira vez consecutiva. Em busca do bicampeonato, o Glorioso enfrenta dois adversários antes da fase de grupos, como, aliás, em 2014, 2017 e 2024.

Na próxima quinta-feira (18), um sorteio, no Paraguai, definirá o caminho do Botafogo na LIBERTADORES. Não existe uma competição chamada “pré-Libertadadores”.

O problema é que estes meios de comunicação manipulam a opinião pública. Sendo assim, uma parte significativa do botafoguismo embarca do lado errado e repete inconscientemente a balela da “pré-Libertadores”. Isto acontece, por sinal, desde a vitória sobre o Grêmio por 3 a 2, no mês passado, no Estádio Nilton Santos, quando o Alvinegro confirmou sua participação na Libertadores. Na própria coletiva de imprensa, antes da chegada do técnico Davide Ancelotti, o “debate” já pegava fogo para o dissabor deste escrivão.

“Made in Brazil”

O engraçado é que ninguém fala em “pré-Champions League”, “pré-Liga Europa”, “pré-Copa América” ou até mesmo “pré-Sul-Americana”. A “pré-Libertadores” é uma exclusividade do Brasil. Faltou só o esboço de uma taça simbólica. Fica, então, como sugestão para o departamento de design da imprensa do 7 a 1. Argentinos, uruguaios, paraguaios, chilenos, peruanos, venezuelanos, equatorianos e colombianos, enquanto isso, passam batido e podem rir à vontade de nosotros.

A estreia do Botafogo na Libertadores foi antecipada por conta da sexta colocação do time no Brasileirão e do desfecho da Copa do Brasil. O clube precisará de um planejamento à altura de um desafio que tornou-se ainda maior por conta do início do Nacional logo no início de janeiro.

