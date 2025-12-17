Di María faz doação ao clube de origem no mesmo valor do seu passe há 30 anos: 26 bolas

Ángel Di María reforçou a ligação com suas raízes ao entregar 26 bolas profissionais ao Club Atlético El Torito, instituição de bairro onde iniciou sua trajetória no futebol ainda menino. A doação representa a mesma quantidade de bolas que o pequeno clube havia solicitado a Rosario Central em 1995 pelo seu passe. Um valor simbólico que agora se concretizou com bolas de qualidade para treino e jogo.
O gesto acontece poucos dias antes de comemorar 30 anos desde que o Central o contratou. Ele depois construiu uma carreira internacional de alto nível, passando por Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e seleção argentina.
Di María explicou que a bola foi o primeiro instrumento de sua paixão pelo futebol e que essa contribuição não é apenas material, mas um incentivo direto aos formadores e crianças que hoje treinam em El Torito. Ele ressaltou que, assim como naquela época, a base continua sendo fundamental para o surgimento de novos talentos.
O clube beneficiado, que opera com orçamento modesto e forma centenas de jovens atletas, recebeu as bolas com entusiasmo. Dirigentes afirmaram que o gesto ajudará na rotina de treinos e partidas, além de valorizar a história de um dos seus maiores expoentes.
Essa ação se soma a um retorno mais amplo de Di María ao futebol argentino. Ele foi oficialmente apresentado por Rosario Central no meio do ano, após quase duas décadas na Europa, com forte expectativa por parte da torcida e da imprensa local.
