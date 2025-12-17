Veja os pendurados do Vasco para a decisão da Copa do Brasil contra o Corinthians

Diferentemente do Corinthians, que chega na decisão da Copa do Brasil com oito jogadores pendurados, o Vasco vai entrar em campo na Neo Química Arena despreocupado em relação a esse assunto. Nenhum titular para o jogo desta noite está com dois cartões amarelos.

O Vasco conta com dois jogadores pendurados, mas apenas um está relacionado. Trata-se do atacante Vegetti, que costuma entrar no decorrer das partidas. O outro atleta com dois cartões amarelos é Lucas Piton, mas o lateral-esquerdo se recupera de uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e está fora das finais.

LEIA MAIS: Retrospecto negativo contra o Corinthians vira combustível extra para o Vasco conquistar a Copa do Brasil

O provável Vasco para enfrentar o Corinthians tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.