Levantamento aponta Rayan como segundo mais valioso do Brasil

Destaque do Vasco na temporada, Rayan se consolidou também como um dos principais jogadores do futebol brasileiro. Afinal, o atacante marcou 20 gols no ano e é apontado como o segundo jogador mais valioso do país, de acordo com o levantamento do “Transfermarkt”. A joia vascaína ainda pode valorizar mais caso conquiste a Copa do Brasil, no próximo domingo (21).

Rayan, de 19 anos, é o segundo jogador sub-20 mais valioso, além do segundo jogador mais valioso do futebol brasileiro. O atacante aparece atrás de Vitor Roque, do Palmeiras, nas duas listas. Na nova análise do mercado, o atacante do Vasco atingiu o valor de 25 milhões de euros (R$ 159 milhões), enquanto o palmeirense é avaliado em 35 milhões de euros (R$ 221,3 milhões).

Desde a base, Rayan já despertava interesse em clubes da Europa. O desempenho nesta temporada intensificou o monitoramento. Em 2025, o atacante soma 20 gols e duas assistências em 54 jogos. Dessa forma, clubes como os espanhóis Real Madrid e Barcelona, os ingleses Arsenal e Chelsea, além da Inter de Milão, da Itália, observam. O Real, aliás, seria o favorito na disputa.

Apesar da valorização de Rayan, o Vasco se mostra confiante em mantê-lo para 2026. A ideia é segurá-lo, pelo menos, até o meio do ano, quando os clubes europeus devem intensificar a buscar por reforços. Além disso, o Cruz-Maltino pode voltar a disputar a Libertadores na próxima temporada, o que aumentaria o desejo pela permanência da joia.

