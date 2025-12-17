São Paulo encaminha renovação de contrato com a New Balance

O São Paulo está próximo de estender seu contrato com a New Balance, atual fornecedora de material esportivo do clube. Embora o novo acordo ainda não esteja oficializado, as negociações são tratadas internamente como bem encaminhadas e apontam para uma renovação até 2032. A informação veio primeiramente pelo ‘Uol’.

A proposta em discussão prevê a ampliação do vínculo por mais seis temporadas, o que faria a parceria atravessar um dos momentos mais simbólicos da história tricolor. Na ocasião, a gestão do centenário do clube. Hoje, o contrato vigente entre São Paulo e New Balance tem validade até o fim de 2026.

O avanço nas tratativas ocorre mesmo após o anúncio do Grêmio como novo parceiro da empresa norte-americana, movimento que encerra a exclusividade da New Balance com o Tricolor no futebol brasileiro. A cláusula que garantia essa condição ao São Paulo se encerra ao final deste ano, abrindo espaço para que outros clubes passem a utilizar a marca a partir da próxima temporada.

Ainda assim, o clima no Morumbis é de confiança. Dirigentes veem a relação com a fornecedora como sólida e estratégica, tanto no aspecto comercial quanto no posicionamento da marca do clube no mercado esportivo. Aliás, existe uma expectativa que o desfecho positivo aconteça já nos próximos meses.

