Jogador revelado pelo Wolverhampton morre aos 21 anos na Inglaterra

A madrugada na Inglaterra terminou em silêncio e consternação para o futebol local. Isso porque Ethan McLeod, atacante de 21 anos revelado pelo Wolverhampton, morreu em um acidente de carro após se envolver em uma colisão na rodovia M1, nas proximidades de Northampton.

Revelado pelas categorias de base do Wolverhampton, o jogador, que estava emprestado ao Macclesfield FC, não resistiu aos ferimentos e teve morte declarada ainda no local. Em comunicado, o clube explicou que McLeod retornava para casa após a vitória por 2 a 1 sobre o Bedford Town quando o acidente ocorreu.

O veículo conduzido pelo jogador, um Mercedes na cor branca, colidiu contra uma barreira da rodovia. Testemunhas alertaram sobre o forte estrondo no momento do impacto, mas ainda não há informações quanto às condições do automóvel ou causa do acidente.

Macclesfield FC conrfirma a morte

Em comunicado oficial, o clube confirmou o falecimento do atacante e expressou profunda dor diante da perda inesperada. A nota ressaltou o impacto emocional da notícia para todos que conviviam com o atleta no dia a dia.

“Com o coração pesado e uma sensação avassaladora de surrealismo, o Macclesfield confirma o falecimento do atacante Ethan McLeod, de 21 anos”, informou.

Mais do que os feitos dentro de campo, o Macclesfield destacou o perfil humano do jogador — descrito como alguém bem querido por companheiros e funcionários. A nota oficial fez questão de ressaltar a personalidade de McLeod e a forma como ele se relacionava com todos ao redor.

“Um membro incrivelmente talentoso e muito respeitado do nosso elenco principal, que tinha toda a vida pela frente. Sua personalidade contagiante o tornou querido por todos com quem teve contato”, dizia outro trecho.

With the heaviest of hearts and an overwhelming sense of surrealism that Macclesfield FC can confirm the passing of 21-year-old forward Ethan McLeod. Travelling back from Bedford Town last night, Ethan was involved in a car accident on the M1 which tragically took his life.… pic.twitter.com/DWpTqVuFzT — Macclesfield FC (C) (@thesilkmen) December 17, 2025





A nota foi encerrada com uma mensagem que sintetiza o sentimento vivido internamente desde a confirmação da tragédia. “A notícia devastou todo clube, e nenhuma palavra pode expressar a imensa tristeza e o sentimento que estamos vivenciando”, concluiu.

Base do Wolverhampton

Formado nas categorias de base do Wolves, McLeod seguiu sua trajetória no futebol inglês defendendo o Macclesfield FC, onde passou a integrar o elenco principal. De acordo com o clube, o atacante exercia influência positiva não apenas nas partidas, mas também no convívio diário, inspirando colegas dentro e fora de campo.

