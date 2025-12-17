Copa do Mundo 2026 terá maior premiação da história e dará R$ 274 milhões ao campeão

A Fifa definiu nesta quarta-feira (17) o pacote de premiações da Copa do Mundo de 2026 e confirmou o maior volume financeiro já destinado a um Mundial. Durante o congresso da entidade, realizado em Doha, no Catar, a federação anunciou que o torneio distribuirá um total de US$ 727 milhões, o equivalente a cerca de R$ 3,9 bilhões, entre as seleções participantes.

Nesse cenário, o campeão da próxima Copa do Mundo receberá US$ 50 milhões, valor que corresponde a aproximadamente R$ 274 milhões na cotação atual. Assim, a premiação do vencedor supera a paga em 2022, quando a Argentina faturou US$ 42 milhões ao levantar a taça no Catar.

Além disso, a Fifa assegurou um valor fixo para todas as seleções classificadas. Cada equipe participante receberá US$ 10,5 milhões, algo em torno de R$ 57 milhões. Desse montante, porém, US$ 1,5 milhão será reservado exclusivamente para despesas de preparação, como logística, treinamentos e estrutura pré-competição.

Com isso, a entidade amplia em cerca de 50% o total investido em premiações em comparação com a edição anterior do torneio. Segundo o presidente da Fifa, Gianni Infantino, o aumento reforça, inclusive, o compromisso da organização com o desenvolvimento do futebol em escala global e amplia o impacto econômico do evento.

Seis vagas ainda em aberto

A Copa do Mundo de 2026 também marcará uma mudança histórica no formato da competição. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá, ampliando o alcance do Mundial no continente americano.

Até o momento, 42 seleções já garantiram vaga. As seis últimas, portanto, serão definidas em março, por meio de repescagens intercontinentais. Na Europa, 16 equipes disputarão quatro vagas, enquanto outras seis seleções, de diferentes confederações, brigarão pelas duas posições restantes.

O Brasil integra o Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia. A partida de abertura está marcada para 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, com México x África do Sul.

Confira quanto cada seleção vai embolsar na Copa do Mundo

– Campeão: US$ 50 milhões

– Vice-campeão: US$ 33 milhões

– Terceiro lugar: US$ 29 milhões

– Quarto lugar: US$ 27 milhões

– Do 5º ao 8º lugar: US$ 19 milhões

– Do 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões

– Do 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões

– Do 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões

* Cada país receberá US$ 1,5 milhão para os custos de preparação

