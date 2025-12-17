Prioridade no Internacional, Pezzolano confessa: “Há um interesse muito forte”

Diante da urgência em definir o técnico para a próxima temporada, o Internacional redirecionou o planejamento após o acerto de Tite com o Cruzeiro. Assim, o clube passou a priorizar a contratação de Paulo Pezzolano, uruguaio de 42 anos que já comandou equipes no futebol brasileiro.

Em entrevista ao programa Mañana de Fútbol, do canal uruguaio El Espectador, na manhã desta quarta-feira (17), Pezzolano confirmou que mantém conversas com o Colorado e admitiu a possibilidade de trabalhar novamente no Brasil.

“Vamos ver como serão as próximas horas. O Inter é um clube grande e com muita história. Estamos conversando e há um interesse muito forte. Existem chances no Brasil e também na Europa, mas busco um projeto que esteja alinhado com o que penso e quero”, afirmou o treinador.

Na mesma entrevista, Pezzolano detalhou o seu perfil de trabalho e destacou a importância da gestão de grupo em clubes de grande porte. Segundo ele, a função do treinador vai além do aspecto tático.

“Ser treinador é 99% gestão, ainda mais em clubes grandes. São muitas pessoas envolvidas e um elenco numeroso. Gerir é fazer todos acreditarem no modelo e mantê-los motivados”, explicou.

Internacional dá preferência a treinadores estrangeiros

Aliás, para avançar nas negociações, dirigentes do Internacional viajaram a Montevidéu com o objetivo de dar sequência às tratativas. Internamente, o clube demonstra otimismo por um desfecho positivo ainda nesta quarta-feira.

Pezzolano, inclusive, deixou recentemente o Watford, da segunda divisão inglesa, após dez partidas. Antes, comandou o Real Valladolid por um ano e meio, período em que o clube era administrado por Ronaldo Fenômeno.

Com oito anos de carreira, o treinador acumula passagens por Torque e Liverpool, do Uruguai, além do Pachuca, do México. Ao longo da trajetória, trabalhou majoritariamente com orçamentos enxutos, perfil que agrada à diretoria colorada e se encaixa na realidade financeira do clube para a próxima temporada.

