Vasco faz oferta por Johan Rojas, do Monterrey, do México

O Vasco já começou o planejamento do elenco para 2026 e fez proposta para contratar Johan Rojas, meia colombiano de 23 anos. O jogador tem contrato com o Monterrey, do México, até 30 de junho de 2028, mas está emprestado ao Necaxa, do futebol mexicano. A informação foi noticiada primeiro pelo jornalista Pablo Sierra e confirmada pelo Jogada10.

Dessa forma, o Cruz-Maltino propôs um empréstimo com opção de compra, nos mesmos moldes das contratações de Cuesta, Robert Renan e Andrés Gómez. Aliás, o histórico positivo do técnico Fernando Diniz com jogadores colombianos animou o estafe de Johan Rojas, que vê com bons olhos ter o jogador no futebol brasileiro.

Rojas é destro e atua predominantemente como meia central, mas também tem facilidade de jogar pelas duas pontas. Essa polivalência é vista como fundamental no modelo de jogo do Vasco, já que Fernando Diniz gosta e estimula muita troca de posição dos jogadores do setor ofensivo. As partes estão negociando, tendo em vista que a primeira oferta não impressionou o Monterrey. A tendência é de que o Cruz-Maltino faça uma nova investida após a disputa da Copa do Brasil.