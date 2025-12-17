FPF autoriza presença da organizada do Corinthians na final da Copa do Brasil

A Federação Paulista de Futebol (FPF) autorizou, de forma excepcional, a presença de integrantes da Gaviões da Fiel na final da Copa do Brasil, marcada para esta quarta-feira (17/12), na Neo Química Arena, contra o Vasco. A decisão foi tomada após recomendação do Ministério Público. Assim, suspende, apenas para esta partida, uma punição que ainda estava em vigor contra a maior torcida organizada do Corinthians.

A sanção havia sido aplicada em decorrência de uma briga envolvendo torcedores uniformizados de Corinthians e São Paulo. A confusão ocorreu na Rua Conselheiro Carrão, no bairro do Bixiga, após o clássico disputado no dia 20 de novembro. Desde então, os integrantes da organizada estavam autorizados a frequentar os estádios. Contudo, sem o uso de bandeiras, faixas, camisetas ou qualquer item que identificasse a torcida.

Com a nova decisão, os membros da Gaviões poderão voltar a ocupar o setor destinado à organizada com seus adereços tradicionais. Entretanto, apenas para este jogo da Copa do Brasil.

Torcida do Corinthians já sofreu com outras sanções

No fim de outubro, a FPF já havia autorizado o retorno das torcidas organizadas do Corinthians aos estádios. Isso após o cumprimento de uma punição de seis meses imposta pelo uso de rojões e sinalizadores na final do Campeonato Paulista, disputada em 27 de março. Aliás, a liberação aconteceu após a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A reunião aconteceu entre representantes das organizadas, do Ministério Público e do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Aliás, a medida é semelhante à adotada agora também aconteceu no último domingo (14/12), quando a presença da Gaviões da Fiel acabou sendo permitida no duelo contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.