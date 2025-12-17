“Covarde, fracassado”: Veja como foi a briga entre Leila e conselheiro do Palmeiras

A reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras, realizada na noite de terça-feira (16/12), foi marcada por um forte confronto verbal entre a presidente Leila Pereira e o conselheiro José Corona Netto. Aliás, o debate girou em torno do desempenho esportivo do clube em 2025, do volume de investimentos realizados pela atual gestão e das contratações feitas nos últimos anos, que viraram alvo de duras críticas.

Assim, ao tomar a palavra, Corona classificou a administração como “incompetente” e acusou o clube de gastar cerca de R$ 700 milhões em “jogadores medíocres”, além de outros R$ 300 milhões com luvas e salários. Além disso, o conselheiro citou nomes como Giay, Micael, Emi Martínez, Aníbal Moreno, Maurício, Ramón Sosa e Facundo Torres, comparando os valores investidos pelo Palmeiras aos do Flamengo.

Em contrapartida, após a fala do conselheiro, Leila Pereira pediu a palavra e respondeu em tom duro, chamando Corona de “covarde”, “fracassado” e “desequilibrado”. Por fim, a presidente defendeu sua gestão, exaltou os resultados financeiros e esportivos do período e afirmou que não aceitará ofensas pessoais.

Veja o discurso de José Corona Netto

“Aos nobres conselheiros que estão aqui. Eu discordo completamente. Eu vejo essa gestão perdulária, incompetente. Gastou R$ 700 milhões em jogadores medíocres. Mais R$ 300 milhões de luvas e salários. Hoje, o time da Leila, o time que foi campeão, veio do Luxemburgo, do Mattos e do Sr. Maurício Galiotte. Esse time, a Leila pegou e foi campeão.”

“Quando ela começou a montar o time dela… eu vou dar só o seguinte. Faz dois anos que nós não ganhamos nada. Nada. Ganhamos um Paulistinha, como diz o nosso ex-presidente Galiotte. É muita incompetência.”

“Além de tudo, eu vou montar o time da Leila. Giay, 5 milhões de dólares, Micael, 5 milhões de dólares, Jefté, era ridicularizado na Escócia, Emi Martínez, descobriram um jogador na Dinamarca. Aníbal Moreno, sempre foi mais ou menos. Maurício, R$ 70 milhões. Sabe quanto custou o Carrascal (Flamengo)? 12 milhões de dólares. Sosa, 18 milhões de dólares. Facundo, 14 milhões de dólares. É simplesmente uma incompetência.”

“E quem não entende de futebol, não pode ser presidente do Palmeiras. Tem que ficar em casa. O Palmeiras não nasceu há 10 anos. O Palmeiras é campeão há 100 anos. Não foi a Crefisa que descobriu o Palmeiras. Foi o Palmeiras que fez a Crefisa ser grande.”

“Esse é o time da Leila, é o time do scout. É o time do diretor de futebol que é medíocre, só pensa em comer. Não entende nada de futebol. Em vez de estarmos comprando Gerson, Árias, Nino, Martinez Quarta, Montiel… nós estamos brincando de comprar jogadores medíocres.”

“Agora, vamos querer o Denilson, do Cuiabá. Essa gestão é incompetente. Leila, você tem que amar o Palmeiras e não a você. Você ama você. Eu só tenho mais uma coisa pra falar. É o terceiro mandato. Isso é imoral. Ela vai fechar o Conselho e votar a SAF. Menos arrogância e mais humildade. Nós somos tetra vice-campeão. Gestão perdedora.”

A resposta de Leila Pereira, presidente do Palmeiras

“Mas esse conselheiro que veio aqui me ofendeu. Ofendeu a minha gestão. Ele fala e vai embora? Ele é covarde? Você é covarde? Quem é você? Eu sou a presidente do Palmeiras. O que você faz na vida, Corona? Não vou deixar ir embora”.

“Quando o Palmeiras caiu duas vezes e quase a terceira vez, você veio aqui dar escândalo? O que você faz na vida, meu filho? Nada. Então, você é um fracassado. Eu não vivo do Palmeiras, está bom? E você é um fracassado e covarde.”

“O Palmeiras nunca foi tão vitorioso como na minha gestão. Na gestão de Leila Pereira. É mentira que a Crefisa só começou a aparecer quando patrocinou o Palmeiras. A Crefisa tem 60 anos. A Crefisa veio quando o Palmeiras estava quebrado. O Palmeiras não tinha dinheiro pra absolutamente nada. E eu vim aqui oferecer o meu patrocínio.”

“Até hoje eu não sei o que esse homem faz além de falar bobagem. Aliás, quando terminar o meu mandato aqui no Palmeiras, uma grande coisa que vou ter é o prazer, o privilégio, de nunca mais olhar para a cara dessa criatura. Ele é um desequilibrado. Ele não tem condição de ser conselheiro do Palmeiras.”

“A gestão Leila Pereira é a mais vitoriosa da história do Palmeiras. Foi onde nós alcançamos a maior receita. Mas isso não interessa. O que interessa é um público quebrado, mas que ganha algumas coisinhas de vez em quando, como em 2012, e logo em seguida o que aconteceu? O que que aconteceu?”

“Quando o Palmeiras ficou sem um Campeonato Brasileiro há 22 anos, e quando eu fui tricampeã brasileira, não vi ninguém subir aqui e parabenizar a presidente. Quando eu fui tricampeã paulista, também não vi. Então eu tenho que ficar ouvindo esses desequilibrados e ficar quieta? Eu não fico quieta. Eu sou uma mulher de atitude. Vocês podem ter certeza que eu sou muito mais homem do que muito homem.”

“Se alguém passar dos limites, eu vou tomar providência judicialmente. Eu não admito que me desrespeite. Nunca desrespeitei ninguém. Eu sempre fui extremamente sincera, mas com muito respeito. Eu não vou aturar desequilibrados aqui nesse microfone. Se me ofenderem, vão ser processados”.

