Santos vê salário virar entrave para avançar nas conversas por Gabigol

O Santos sabe que, se quiser avançar por Gabigol, terá de agir com paciência. O principal obstáculo para uma eventual negociação é o alto salário recebido pelo atacante no Cruzeiro, valor que hoje está fora da realidade financeira do clube da Vila Belmiro. Mesmo com as conversas em aberto para um eventual negócio, o Alvinegro Praiano sabe que as tratativas não são simples.

Mesmo interessado em contratar o jogador, o Peixe trata o assunto com cautela nos bastidores. A avaliação interna é de que dificilmente haverá um desfecho rápido. Mesmo que o atacante viva um cenário de desgaste em Belo Horizonte e não tenha clima favorável na Raposa.

Gabigol tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2028. Embora veja com bons olhos a possibilidade de retornar ao Santos, morar novamente na Baixada Santista e atuar ao lado de Neymar, o atacante não demonstra urgência para sair, já que está protegido por um vínculo considerado confortável. O acordo, inclusive, foi costurado com a participação de Alexandre Mattos, hoje diretor de futebol santista, que mantém ótima relação com o jogador.

Mattos conhece em detalhes os termos do contrato firmado com o Cruzeiro e é um dos dirigentes que reconhecem a complexidade de qualquer tentativa de acordo. A leitura dentro do clube é de que não se trata apenas de vontade esportiva, mas de uma equação financeira difícil de fechar.

Santos tem outras prioridades

No momento, a prioridade absoluta do Santos é a renovação de Neymar. O investimento no camisa 10, que representa um custo mensal equivalente ao de cinco ou seis jogadores de patamar médio, limita qualquer outro movimento de peso no mercado. Para viabilizar outra contratação desse porte, o clube teria de reformular o elenco, ajustar salários e abrir espaço na folha.

A diretoria não descarta a venda de atletas caso surjam boas propostas, como forma de equilibrar as contas e ganhar margem de manobra. Ainda assim, o entendimento é de que esse processo não será simples nem imediato.

Diante desse cenário, o Santos trabalha com a ideia de aguardar. Sem conseguir reduzir de forma significativa a folha salarial atual, o clube não terá condições de negociar com Gabigol no curto prazo. Por isso, a palavra de ordem na Vila Belmiro é paciência antes de qualquer retomada mais concreta das conversas.

