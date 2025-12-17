Veja o balanço das contratações do Fluminense em 2025

O Fluminense viveu em 2025 o ano de maior investimento em contratações. Somadas as duas janelas de reforços do ano, o Tricolor desembolsou aproximadamente R$ 207,8 milhões em 15 jogadores para o elenco profissional. Diante disso, o Jogada10 fez um balanço dos jogadores que mais deram resultado ao time durante a temporada.

Das 15 contratações, o Fluminense teve apenas quatro jogadores que deram resultado positivo. Maior contratação do clube na história, o atacante Canobbio até demorou a ser encaixar no time, mas depois se destacou por sua dedicação tática e entrega em campo. Em 58 jogos, ele fez 13 gols e cinco assistências, ou seja, 18 participações em gols.

No meio-campo, Hércules e Lucho Acosta também corresponderam em campo. O volante chegou do Fortaleza e também teve dificuldades de adaptação. Entretanto, foi um dos nomes importantes no Mundial de Clubes, além de fazer uma bela dupla com Martinelli. Do outro lado, o argentino demorou a ser utilizado, porém quando acionado se tornou maestro. No entanto, caiu de produção nos jogos finais.

Por fim, uma menção honrosa ao lateral esquerdo Renê. O jogador chegou sob desconfiança, mas mostrou regularidade ao longo da temporada. Chegou a cometer falhas em alguns, porém surpreendeu boa parte da torcida.

Deixaram a desejar

Além dos pontos positivos, houve jogadores que não emplacaram e receberam muitas críticas. O principal deles foi o atacante Everaldo, que chegou ao Fluminense para ser o homem-gol. Porém, não conseguiu fazer a função. Ele fez apenas oito gols, além de ter dificuldades em finalizar ao gol. Também no setor de ataque, o venezuelano Soteldo chegou ao Flu durante o Mundial de Clubes. Teve poucas oportunidades, mas quando acionado não teve boas atuações e recebeu críticas. Apareceu como surpresa ao fim do ano, com dois gols e uma assistência. Porém, muito pouco.

No setor defensivo, o zagueiro Freytes, que estava no Alianza Lima, também enfrentou dificuldades para se adaptar. Muitos erros nas saídas de bola e na marcação, porém teve uma leve melhora ao formar dupla com Thiago Silva. Terminou a temporada com 62 jogos, mas passou insegurança em muitos momentos. O ídolo foi essencial para organizar o setor defensivo e, consequentemente, a postura do argentino em campo. Entretanto, limitado e tende a ser titular em 2026.

Poucas oportunidades

Por fim, os três técnicos que passagem pelo Fluminense ao longo do ano não conseguiram algumas contratações. Igor Rabello, Lavega, Lezcano, Otávio, Pitaluga e Santi Moreno tiveram pouca minutagem com a camisa tricolor. Os principais questionamentos da temporada foram a não utilização de Lavega, Lezcano e Santi Moreno. As respostas foram unânimes: adaptação. Os três, aliás, têm futuro incerto para o ano que vem.

Contratações do Fluminese em 2025

Canobbio – R$ 37 milhões por 80%

Everaldo – R$ 1,2 milhão por 100%

Freytes – R$ 13,5 milhões por 70%

Hércules – R$ 29 milhões por 70%

Igor Rabello – custo zero

Kayky Almeida* – custo zero

Lavega – custo zero

Lezcano – R$ 29,2 milhões por 50%

Lucho Acosta – R$ 24 milhões por 100%

Otávio – R$ 8,6 milhões

Paulo Baya* – custo zero

Pitaluga – custo zero

Renê – custo zero

Santi Moreno – R$ 32 milhões por 75%

Soteldo – R$ 33,3 milhões por 50%

*já não estão no elenco atual. O zagueiro emprestado e o atacante liberado do empréstimo.

