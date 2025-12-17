Fluminense define data de posse do novo presidente do clube

O Fluminense marcou a cerimônia de posse do novo presidente do clube para o próximo triênio de 2026-2028. Mattheus Montenegro, portanto, vai assumir o cargo no dia 19 de dezembro, na Sede das Laranjeiras, no Salão Nobre, na sexta-feira (19). A solenidade de posse ocorrerá à noite.

Novo evento, Mattheus Montenegro fará o anúncio do novo diretor de planejamento esportivo. Esta função, exercida por Fred até sua demissão em 2024, será recriada conforme prometido na campanha de Mattheus. Mário Bittencourt, presidente do clube até o momento, pode assumir o cargo.

Mattheus, portanto, toma posse ao lado do vice-presidente geral, Ricardo Tenório. Tenório já tem história no clube por ser vice-presidente de futebol em 2009 — ano da histórica fuga do rebaixamento — e novamente em 2014.

Mattheus, afinal, foi o principal condutor da atual gestão na apresentação do projeto de SAF liderado pelo BTG e formado por um grupo de investidores tricolores. Em 2021, ele assumiu a vice-presidência de Relações Institucionais do clube e fez parte de projetos relevantes como a concessão do Maracanã e a obtenção do Regime Centralizado de Execuções (RCE) — mecanismo legal que reúne todas as dívidas de uma entidade em um único processo judicial.

