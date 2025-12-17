CBF inicia visitas técnicas para implementar impedimento semiautomático

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) avançou mais uma etapa no projeto de implementação do impedimento semiautomático no futebol nacional. A empresa Genius, que implantar a nova tecnologia no Brasil, já iniciou a visitação dos estádios da Série A. Até a última terça-feira (16), nove arenas já receberam a equipe da empresa. Esta é a primeira fase do trabalho, com análises para definir onde e como os equipamentos serão instalados.

No fim de novembro, os estádios Nilton Santos, Maracanã, São Januário, MorumBIS, Arena Barueri e Neo Química Arena receberam visitas. Na última terça-feira (16), a Vila Belmiro recebeu a equipe da Genius. Ainda em dezembro mais sete estádios serão vistoriados: Mineirão, Arena MRV, Cícero de Souza Marques, Ligga Arena, Barradão, Arena Fonte Nova e Couto Pereira.

Em Doha, onde acompanhou a cerimônia do prêmio FIFA The Best, o presidente da CBF, Samir Xaud, destacou a importância dessa tecnologia para o futebol brasileiro.

“A implementação do impedimento semiautomático é um passo importante para tornar o futebol mais justo e preciso. Acredito que a tecnologia, quando bem aplicada, fortalece o jogo e valoriza ainda mais o espetáculo. Por isso, já iniciamos esse processo com o objetivo de viabilizar o uso dessa ferramenta no começo do Campeonato Brasileiro”, disse.

O sistema, afinal, é capaz de determinar automaticamente qual é o ponto do corpo do atleta que está mais próximo da linha de fundo. Um frame que será importante para definir os impedimentos com mais agilidade e precisão.

