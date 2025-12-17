Porto x Famalicão: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Taça de Portugal. Nesta quinta-feira (18), Porto e Famalicão se enfrentam às 17h45 (de Brasília), no Estádio do Dragão, em partida válida pela quinta rodada da competição mata-mata do futebol português.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na N Sports (YouTube).

Como chega o Porto

O Porto chega embalado após três vitórias seguidas e entra em campo com o objetivo de confirmar a classificação diante de seus torcedores. Dono de uma trajetória vitoriosa no torneio, o clube sonha em conquistar o 21º título da Taça de Portugal.

Como chega o Famalicão

Por outro lado, o Famalicão vem confiante após aplicar uma goleada por 4 a 0 sobre o Estoril. Mesmo sabendo da dificuldade de atuar fora de casa contra o Porto, a equipe aposta em uma atuação sólida defensivamente para tentar surpreender no Estádio do Dragão.

PORTO X FAMALICÃO

Oitavas de final da Taça de Portugal

Data e horário: quinta-feira, 18/12/2025, às 17h45 (de Brasília).

Local: Estádio do Dragão, em Porto.

PORTO: Diogo Costa; Alberto Costa, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Varela, Froholdt e Mora; William Gomes, Pepê e Samu. Técnico: Francesco Farioli.

FAMALICÃO: Carevic; Rodrigo Pinheiro, De Haas, Realpe e Rafa Soares; Mathias De Amorim e Looi; Gil Dias, Gustavo Sá e Sorriso; Zabiri. Técnico: Hugo Oliveira.

Árbitro: António Nobre.

Auxiliares: Nélson Pereira e Francisco Pereira.

VAR: Manuel Oliveira.

