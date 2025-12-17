Esposa condena ausência de Raphinha na seleção da Fifa: “Que injustiça”

O evento “The Best”, organizado pela Fifa para premiar os melhores jogadores do mundo na última temporada, sofreu críticas pela ausência de Raphinha. Isso porque na cerimônia que ocorreu no Catar, na última terça-feira (16), o atacante não integrou o 11 ideal que a entidade montou. Assim, a esposa do astro brasileiro, Natalia Belloli, utilizou as redes sociais para expor a sua indignação com a situação.

Em sua postagem, a produtora de conteúdo questiona a exclusão de Raphinha da seleção masculina. Inclusive, ela utilizou ironia, pois em seu entendimento a Fifa ignorou a performance do brasileiro na última temporada.

“62 gols e assistências, mas Raphinha não merecia estar no time titular… Raphinha é jogador de basquete? Que injustiça! “, se revoltou a influenciadora.

Temporada de destaque de Raphinha

A irritação da esposa com o fato de Raphinha não estar presente na seleção masculina da Fifa da temporada anterior é plausível. Afinal, o atacante foi um dos jogadores que mais se sobressaiu pelo Barcelona ao lado de Lamine Yamal no período. A fase de destaque ficou evidente também nos números que entregou. Isso porque somou 34 gols e 22 assistências em 57 partidas.

De acordo com a entidade, a escolha do 11 ideal usa como critério votos de torcedores e uma seleta lista de especialistas que a própria Fifa escolhe. Neste esquema, a definição de cada um dos grupos tem o mesmo valor, de 50%, no resultado final.

Votação da Fifa e contrariedade

Desta forma, os 11 melhores jogadores, segundo a votação da Fifa, foram: Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, William Pacho, Vigirl Van Dijk, Nuno Mendes; Vitinha, Pedri, Jude Bellingham, Cole Palmer; Lamine Yamal, Ousmane Dembélé.

Outra situação que se tornou motivo de condenação foi o fato do atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, ficar entre os três finalistas do prêmio de melhor jogador do mundo. No entanto, ele não integrou o 11 ideal. A premiação individual ficou com o seu compatriota e companheiro de posição Ousmane Dembélé, do PSG.

