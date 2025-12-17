Lance do gol anulado do PSG relembra gol do Fluminense contra o Flamengo

O PSG teve um gol anulado contra o Flamengo ainda no primeiro tempo na final da Copa Intercontinental, nesta quarta-feira, em Doha, no Catar. O lance chamou a atenção por uma nova falha do goleiro Rossi. Além disso, relembrou a lambança do camisa 1 rubro-negro no clássico Fla-Flu do Campeonato Brasileiro, vencido pelo Fluminense por 2 a 1, no Maracanã.
Contra o PSG, o goleiro Rossi falhou aos oito minutos de jogo. Arrascaeta chutou em direção à linha de fundo, e o argentino correu para tentar evitar o escanteio. Ele, assim, entregou a bola nos pés de Fabián Ruiz, que aproveitou a ausência para balançar as redes. Após checagem do VAR, o árbitro Ismail Elfath assinalou que a bola havia saído antes do lance do gol.
Diante do Fluminense, o zagueiro João Victor recuou mal para Rossi, que piorou a situação ao tentar dominar a bola com embaixadinhas. Com isso, o atacante Kevin Serna roubou a bola e marcou o segundo gol do Tricolor, que acabou sendo decisivo no clássico.
Vivendo ano mágico, o Flamengo pode coroar de maneira brilhante sua temporada 2025. Afinal, venceu Supercopa do Brasil, Carioca, Libertadores, Brasileirão, além de conquistar o Derby das Américas e a Copa Challenger no caminho rumo à final contra o PSG.
