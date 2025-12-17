PSG vence o Flamengo nos pênaltis e é campeão mundial

O multicampeão Flamengo bem que tentou. Mas, jogando no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan (QAT), não foi páreo para o PSG (FRA), nesta quarta-feira (17/12). Assim, com falha grave do goleiro Rossi, um dos heróis da temporada, o Paris conquistou o Intercontinental, tornando-se campeão mundial pela primeira vez em sua História.

Foi nos pênaltis, após o goleiro reserva do time francês pegar incríveis quatro cobranças do Fla. No tempo normal, gol de Kvaratskhelia, aos 37′ do primeiro tempo. Jorginho, de pênalti, deixou tudo igual na etapa final. Mas o título ficou com o PSG, que ganha 5 milhões de dólares (R$ 27,59 milhões no câmbio atual) ao time francês. O Mengão, por sua vez, fica com 4 milhões de dólares (R$ 22,07 milhões) pelo vice-campeonato, o segundo do Rubro-Negro, campeão em 1981.

Dembélé começa fora

O PSG respeitou o seu estilo de jogo, com muitas trocas de passes e também de posicionamento entre os jogadores. O Flamengo, sabendo do favoritismo adversário, não perdeu seu “DNA”, mas com alternativas para surpreender a equipe francesa. Com o melhor do mundo, Dembélé, no banco como opção para o segundo tempo, Lee Kang-In começou jogando no comando de ataque, alternando para fechar como quarto homem no meio-campo do time de Luis Enrique.

João Neves, após cobrança de falta de Vitinha, começou assustando, pegando livre do primeiro pau, mas para fora. Aos 6′, o próprio Lee arriscou de longe, mandando no meio do gol e facilitando a vida do goleiro Rossi. Depois, o arqueiro contou, e muito, com a sorte. Afinal, de Arrascaeta recuou errado e o argentino saiu para tentar evitar um escanteio. Na sobra, Fabián Ruiz foi inteligente e chutou de fora da área para o gol vazio, abrindo o placar. A sorte foi que a bola saíra, com o VAR Chapman Allen (EUA) interferindo para marcar escanteio, anulando o gol. Pulgar, de longe, então, fez Safonov trabalhar pela primeira vez, aos 16′.

Rossi dá sorte, mas…

O Flamengo encaixou a marcação nos minutos seguintes, sem deixar espaços para a equipe francesa. Lee, lesionado, saiu para a entrada de Mayulu. E, pouco depois, o Paris chegou ao primeiro gol. Num dos poucos desencaixes rubro-negros, o ataque do PSG veio em peso, com Doué cruzando rasteiro da direita. Rossi vacilou mais uma vez no jogo: ele poderia ter deixado a bola passar em tiro de meta, mas optou em dar um tapa. Isso facilitou a vida de Khvicha Kvaratskhelia. O craque georgiano, afinal, só precisou enviar para o fundo da rede, aos 37′, para abrir o marcador no Catar.

LEIA MAIS: Gerson é oferecido ao Palmeiras, mas negócio não deve acontecer

Pênalti em de Arrascaeta e gol de Jorginho

Após dez minutos de poucas emoções, Filipe Luís optou por uma mudança, colocando o artilheiro Pedro a campo na vaga do apagado Carrascal. E, em um ataque pela esquerda com participação do camisa 9, o empate chegou para o Flamengo. Após péssima cobrança de lateral de Zaïre-Emery (meia improvisado na lateral), de Arrascaeta ficou com a bola e foi derrubado por Marquinhos. O VAR interferiu, paralisando a partida para sugerir revisão do árbitro Ismail Elfath (EUA), que marcou pênalti. Jorginho, com extrema categoria que lhe é peculiar, deslocou o goleiro Safanov para, aos 17′, deixar tudo igual em Al-Rayyan.

O PSG, então, passou a jogar de maneira mais ferrenha, fechando o Flamengo dentro de sua própria área. Em momento de muita pressão, João Neves tentou o chute cruzado, mas viu Léo Ortiz afastar o perigo quase em cima da linha. Doué, após corte em Varela, fez Rossi defender no centro do gol. Filipe Luís tirou os dois volantes – Jorginho e Pulgar, pendurados. Dembélé, pelo lado parisiano, entrou.

Em contra-ataque, Plata disparou e rolou para Pedro, que tentou de primeira, de longe. Marquinhos mandou para escanteio. Depois, o próprio Plata deu chapéu e chutou da meia-lua após bate-rebate. No entanto, errou o alvo por pouco, já aos 41′ da etapa final. Bruno Henrique foi outro que tentou de fora, mas de esquerda, isolando. Kvaratskhelia, de bicicleta, também mandou longe. No último lance do tempo normal, Dembélé cortou dentro da área e chutou rasteiro com Rossi fora do gol. Marquinhos, porém, furou de maneira incrível dentro da pequena área, desperdiçando o que poderia ser o gol do título.

Prorrogação + pênaltis = emoção

A primeira parte do tempo extra foi de muita tensão, com ambos os times com medo de errar. Não à toa, foram poucas as chances dos dois lados. As diversas mexidas das duas equipes fizeram o jogo ficar um tanto bagunçado. A primeira boa chance foi só no segundo tempo, quando Luiz Araújo tentou de direita, mas por cima do gol de Safonov.

Dembélé, em chute ao seu estilo, mandou longe do gol. No lance seguinte, a bola ficou com o craque francês, que cortou Léo Ortiz e chutou de canhota. Novamente, errou o alvo, para alívio do Flamengo. Barcola também teve boa chance, mas a bola desviou e saiu por pouco. Nuno obrigou Rossi a fazer boa defesa. Era um tiroteio! Para a sorte do Fla, chegou o apito final, levando o jogo para os pênaltis.

Nos pênaltis, deu PSG. De la Cruz começou batendo e converteu. Dembélé, cobrando com o pé direito, mandou no travessão. Mas Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo perderam para defesas de Safonov, virando o herói da conquista inédita do Paris Saint-Germain.

Próximos passos de PSG e Flamengo

Vivendo meio de temporada, o PSG ainda volta a campo uma vez antes do fim de 2025. Afinal, enfrenta o Fontenay, da quarta divisão, pela terceira fase da Copa da França, no sábado (20/12). Pela Ligue 1, onde aparece em segundo lugar, enfrenta o rival Paris FC apenas no dia 4 de janeiro.

Já o Mengão entra, enfim, de férias após uma longa e vitoriosa temporada. A equipe estreia no Carioca 2026 contra o Bangu, no dia 14 de janeiro. Mas olho no Brasileirão, que começa no dia 28, contra o São Paulo, no Morumbis.

PSG 1 (2) x (1) 1 FLAMENGO

Copa Intercontinental 2025 – Final

Data-Hora: 17/12/2025, quarta-feira, 14h (de Brasília)

Local: Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan (QAT)

Público presente: 42.150 presentes

Gols: Kvaratskhelia, 37’/1ºT (1-0); Jorginho, 16’/2ºT (1-1);

PSG: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz (Ndjantou, intervalo da prorrogação) e João Neves; Kvaratskhelia (Mbaye, intervalo para a prorrogação), Doué (Dembélé, 33’/2ºT) e Lee (Mayulu, 34’/1ºT, depois, Barcola, 19’/2ºT). Técnico: Luis Enrique.

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho (Saúl Ñíguez, 28’/2ºT), Pulgar (Nicolás De la Cruz, 28’/2ºT) e de Arrascaeta (Everton Cebolinha, 28’/2ºT); Carrascal (Pedro, 10’/2ºT), Plata (Samuel Lino, 2’/2ºT da prorrogação) e Bruno Henrique (Luiz Araújo, 45+1’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Parker Corey (EUA) e Atkins Kyle (EUA)

VAR: Chapman Allen (EUA)

Cartões Amarelos: Fabián Ruiz, Vitinha, Pacho (PSG); Jorginho, Alex Sandro, Pulgar, Plata, Saúl, Juninho (fora do campo) (FLA)

Cartões Vermelhos: –





Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.