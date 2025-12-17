Loud renova com Esaú até 2027 e garante goleiro para sequência da Kings League

A Loud garantiu a permanência de um de seus principais pilares para o futuro da Kings League. Um dos melhores goleiros da modalidade, Esaú renovou seu contrato com a organização até 2027, assegurando mais dois anos defendendo a equipe nas próximas competições nacionais e internacionais.

“O MELHOR GOLEIRO DO BRASIL É DA LOUD ATÉ 2027! 2026 já começou e com certeza o NOSSO GOLEIRO vai fazer parte de mais um capítulo na nossa história. Esaú é LOUD até 2027. 2026 é o nosso ano. VAMOS!”, escreveu a Loud, nas redes socias.

Esaú vive momento especial na Kings League

A renovação chega em um momento especial da carreira do arqueiro. Após iniciar a temporada afastado por uma grave lesão, que o tirou de todo o primeiro split da Kings League, Esaú voltou em alto nível e rapidamente reassumiu o protagonismo. Durante o período de recuperação, o goleiro acompanhou de fora um momento turbulento da Loud, que terminou a fase inicial na lanterna da competição.

O retorno, porém, marcou uma virada de chave. Na Kings Cup Brasil, Esaú não apenas retomou a titularidade, como se transformou em um dos líderes da equipe dentro e fora de campo. Com atuações decisivas, foi fundamental na campanha consistente da Loud na primeira fase, que terminou com a classificação direta às semifinais.

Além da habitual segurança defensiva, o goleiro chamou atenção pelo protagonismo ofensivo, característica cada vez mais valorizada no formato dinâmico da Kings League. Afinal, Esaú marcou gols, distribuiu assistências e participou ativamente da construção das jogadas, tornando-se uma das figuras mais completas da competição.

Mesmo com a eliminação para a Furia na semifinal, o desempenho individual do arqueiro foi amplamente reconhecido. Aliás, o destaque rendeu a convocação para a Seleção Brasileira da Kings League, integrando a lista dos seis novos nomes chamados para a disputa da Nations, onde o Brasil busca o bicampeonato.

Assim, com contrato estendido até 2027, Esaú segue como símbolo de confiança e ambição da Loud, que aposta na continuidade do goleiro para escrever novos capítulos de sucesso na história da Kings League.

